França acredita que UE está correndo "risco" ao finalizar acordo com Mercosul, diz fonte

PARIS (Reuters) - A Comissão Europeia está correndo um risco ao finalizar um acordo comercial com o Mercosul diante das reservas de vários países da União Europeia, alertou a França nesta quinta-feira, à medida que a chefe do Executivo do bloco, Ursula von der Leyen, desembarcava no Uruguai para concluir o acordo.

"A Comissão está assumindo uma responsabilidade e um risco, porque o conteúdo final do acordo negociado não foi apresentado a nenhum Estado membro, o que terá que ser feito", disse uma fonte diplomática francesa.

"A decisão de assinar pertence aos Estados membros no conselho (da UE), portanto, não é o fim da história", disse a fonte, acrescentando que outros países do bloco europeu haviam expressado reservas sobre as regras agrícolas.

(Por Michel Rose)