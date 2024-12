Unidade da Minerva em Rolim de Moura (RO) é habilitada para exportar carne in natura aos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - A Minerva informou nesta quarta-feira que sua unidade de Rolim de Moura, no Estado de Rondônia, foi habilitada para exportar carne in natura aos Estados Unidos, passando a contar com 14 plantas habilitadas aos EUA no Brasil.

Além das fábricas habilitadas no território brasileiro, a Minerva tem outras quatro no Uruguai, quatro no Paraguai e três na Argentina.

"Com esse footprint, a exposição da Minerva Foods ao mercado norte-americano totaliza 25 plantas na América do Sul, com uma capacidade diária de abate de mais de 32 mil cabeças de gado", afirmou a processadora de alimentos em fato relevante.

A empresa afirmou no documento que os EUA são um importante consumidor de carne bovina premium, sendo o segundo maior importador de carne bovina do mundo, e que passam por uma "importante restrição de sua produção de carne bovina, abrindo perspectivas positivas para exportadores do nosso continente".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)