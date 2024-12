Filipinas e China trocam acusações sobre novo confronto no Mar do Sul da China

Por Neil Jerome Morales e Joe Cash e Liz Lee

PEQUIM/MANILA (Reuters) - China e Filipinas deram versões conflitantes nesta quarta-feira sobre um confronto marítimo em torno de um banco de areia contestado no Mar do Sul da China, o mais recente conflito em uma disputa de longa data entre os vizinhos.

As embarcações da guarda costeira chinesa dispararam canhões de água e atingiram lateralmente um barco do órgão de pesca de Manila, que estava a caminho de entregar suprimentos aos pescadores filipinos na área, de acordo com as autoridades filipinas, uma ação que atraiu a condenação dos Estados Unidos.

O incidente ocorre após um conflito diplomático em novembro, depois que a China traçou uma linha de base de "águas territoriais" em torno da região de pesca privilegiada do Scarborough Shoal e apresentou cartas náuticas esta semana às Nações Unidas, estabelecendo sua reivindicação, que Manila disse ser "infundada" e "ilegal".

"Na verdade, isso é um exagero", disse o porta-voz da Guarda Costeira das Filipinas (PCG), Jay Tarriela, em uma coletiva de imprensa na qual compartilhou vídeos que mostram um navio maior da guarda costeira chinesa se aproximando de uma embarcação pesqueira menor até colidirem, e o mesmo navio chinês disparando um jato de água contra o mesmo barco de Manila.

As ações da China interromperam as operações marítimas das Filipinas e colocaram vidas em risco, afirmou a embaixadora dos Estados Unidos, MaryKay Carlson, na plataforma de mídia social X, acrescentando que os EUA estão ao lado de aliados com ideias semelhantes em apoio a um Pacífico livre e aberto.

Mas a Guarda Costeira da China disse que quatro navios filipinos tentaram entrar em suas águas territoriais em torno do Scarborough Shoal, que Pequim reivindica como Ilha Huangyan.

Os navios filipinos "se aproximaram perigosamente" das "embarcações normais de patrulha de aplicação da lei" da guarda costeira, o que os levou a "exercer controle" sobre suas contrapartes, disse Liu Dejun, porta-voz da guarda costeira, em um comunicado.

Em outra declaração, Liu acrescentou que um dos navios filipinos "ignorou" repetidos avisos, com ações que "ameaçaram seriamente" a segurança de um navio da guarda costeira chinesa.

"Advertimos as Filipinas para que parem imediatamente com a infração, a provocação e a propaganda, caso contrário, serão responsáveis por todas as consequências."

Manila e Pequim têm travado uma disputa no mar no último ano, com Pequim reivindicando quase todo o Mar do Sul da China, o que irrita os países vizinhos que disputam algumas fronteiras que, segundo eles, cortam suas zonas econômicas exclusivas.