Câmara aprova regime de urgência para projeto de pacote fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, com uma margem de apenas 3 votos, o regime de urgência para projeto de lei com uma das propostas que integra o pacote fiscal do governo.

O requerimento que confere urgência ao projeto -- eliminando a exigência de determinados prazos, acelerando, assim, sua tramitação -- foi aprovado por 260 votos. Eram necessários ao menos 257 para que a urgência fosse aprovada. Outros 98 deputados votaram contra o requerimento.

Deputados passaram à análise, logo em seguida, de outro requerimento de urgência para projeto que altera regras de concessão de benefícios sociais, outra medida que faz parte do pacote do governo.

Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o mérito em si das propostas não será debatido nesta quarta.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)