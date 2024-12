Tristeza de fim de ano? 4 dicas para superar as angústias de dezembro

Enquanto muita gente aguarda ansiosamente a chegada das festividades de fim de ano, há quem que não suporta esse período. Muitas pessoas sentem tristeza, angústia, por vezes acompanhadas de desmotivação e falta de interesse. Mas por que isso acontece?

Para o psiquiatra Henrique Bottura, existem alguns fatores que podem estar associados a esse tipo de manifestação, como problemas financeiros, estresse de fim de ano e sobrecarga na organização das festas. Ele continua que no período de festas ainda temos um momento em que tendemos a olhar para dentro de nós para reavaliarmos o nosso ano, a nossa vida e as nossas relações.

Às vezes, as memórias de períodos felizes que não voltam mais podem alterar o nosso estado afetivo transitoriamente. Henrique Bottura, psiquiatra

Quem costuma ser mais afetado?

Bottura diz que percebe na prática clínica que as pessoas mais solitárias, por exemplo, as que vivenciam resíduos do luto, assim como as que têm lembranças negativas desse período por questões de conflitos familiares, tendem a sofrer mais nesta época do ano.

"Ainda é importante dizer que manifestações clínicas de depressão podem ter características de sazonalidade (como durante dias frios ou nublados) e para alguns a piora do humor pode coincidir com o período de fim de ano", complementa.

Como superar sentimentos ruins

Imagem: Arun Kuchibhotla/ Unsplash

De acordo com Bottura, depende da causa que deixa a pessoa triste. "Nas tristezas de fim de ano relacionadas ao luto, existem aspectos relacionados ao tempo e à atitude frente a perda. Quando recente, é natural que exista sentimento de tristeza e dor, cabendo ao tempo a cicatrização da dor da alma", explica. Segundo o médico, algumas pessoas têm dificuldade de elaborar, assimilar e aceitar a perda, prolongando mais esse período.

Dica 1: Buscar aceitação da perda é a melhor forma de permitir que você assimile o ocorrido e deixe de sofrer. "Geralmente, quando nos deparamos com situações que envolvem angústia ou ansiedade, temos a tendência a buscar formas de saída ou evitação do sofrimento que essas experiências causam", explica o psicólogo Tiago Ravanello. Por outro lado, ele complementa, não podemos deixar de lembrar que os sofrimentos ensinam, mas é necessário ousadia para conseguir escutá-los.

Dica 2: Estar com quem se gosta de verdade e não ter atitude vitimada em relação às dores.

Dica 3: Permitir-se o questionamento. Isso pode levar a um encontro com dimensões muito importantes de sua própria história ou, até mesmo, a se reconciliar de algum modo com as faltas.

Dica 4: Mesmo com os sentimentos negativos do presente, tente aproveitar a época para entrar em um espírito de amorosidade, de gratidão e de amor ao próximo. É o que sugere o escritor norte-americano Wayne Dyer no livro "Chega de Tristeza. Como Evitar a Depressão das Festas de Fim de Ano. Bottura também sugere enfeitar a casa, escolher presentes e planejar a ceia.

*Com informações de reportagem publicada em 26/12/2019