Produção de petróleo do Brasil recua com paradas no pré-sal; Petrobras vê baixa de 11% em óleo e gás

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em outubro somou 3,268 milhões de barris por dia em média, redução de 5,8% na comparação com setembro e de 7,8% em relação ao mesmo mês de 2023, informou nesta terça-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

"A principal causa para a queda na produção foram paradas programadas em plataformas dos campos de Búzios e de Tupi", os dois maiores do Brasil, afirmou a ANP em nota.

Houve duas paradas programadas superiores a 15 dias em dois FPSOs de Búzios, controlado majoritariamente pela Petrobras, que viu sua produção de petróleo e gás em outubro em todos os campos cair mais de 11%, segundo dados da ANP.

A agência também citou paradas menores em Tupi, operado pela petroleira brasileira, tendo a Shell e a Galp como sócias.

A produção total em Tupi somou 1,016 milhão de barris de óleo equivalente ao dia (boed), versus 1,086 milhão de boed no mesmo mês do ano passado.

Já em Búzios o total produzido caiu para 711 mil boed, ante 800 mil boed em outubro de 2023, segundo a ANP.

A produção total da Petrobras recuou para 2,585 milhões de boed, versus 2,91 milhões de boed no mesmo mês do ano passado, queda de 11,2%.

O volume de outubro, divulgado pela ANP, ficou bem abaixo da meta da companhia para o ano.

A Petrobras projeta produzir 2,8 milhões de boed de petróleo e gás natural em 2024, podendo variar 4% para cima ou para baixo.

A produção da Shell, segunda produtora no Brasil, passou para 483 mil boed, ante 494 mil boed no mesmo mês do ano passado.

GÁS E PRÉ-SAL

Já a produção de gás natural do Brasil somou 158,86 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) em outubro, queda de 6,5% frente a setembro e aumento de 4,2% na comparação com outubro de 2023.

A produção do pré-sal, que correspondeu a 78,4% do total produzido no Brasil, somou 2,6 milhões de barris petróleo e 118,8 milhões de m³/d de gás natural, totalizando 3,35 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed), com queda de 9,1% ante setembro e de 2,7% na comparação com o mesmo período de 2023.

