CORREÇÃO-Intercement Brasil entra com pedido de recuperação judicial

SÃO PAULO (Reuters) - A Intercement Brasil, em conjunto com suas controladoras indiretas e outras sociedades do grupo, entrou com pedido de recuperação judicial perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo.

As controladoras indiretas incluem a Intercement Participações (ICP) e a Mover Participações (Mover), conforme fato relevante da companhia divulgado na noite desta terça-feira.

A Intercement afirmou que apesar dos esforços em busca de reestruturação e equacionamento das obrigações financeiras, o prosseguimento das negociações exigiu o ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

"A medida conferirá estabilidade às sociedades requerentes, preservando a sua capacidade de gerar valor para seus clientes, empregados, fornecedores, parceiros e demais stakeholders, bem como de cumprir sua função social", acrescentou.

A companhia disse também que a recuperação judicial vai permitir que tais negociações sejam concluídas em "tempo hábil", independentemente de eventual processo de venda de ativos, dada sua "robusta capacidade de geração de caixa".

"Em razão do pedido de recuperação judicial, o acordo de exclusividade para a potencial venda de ações representativas de 100% do capital social da ICP não se encontra mais vigente", afirmou a fabricante de cimento no documento.