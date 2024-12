Paralisações atingem 9 fábricas da Volkswagen na Alemanha

Os trabalhadores de nove fábricas de automóveis e componentes da Volkswagen em toda a Alemanha iniciaram paralisações de várias horas nesta segunda-feira (2), interrompendo linhas de montagem em meio à disputa entre sindicato e montadora sobre o futuro das operações da companhia.

Milhares de trabalhadores se reuniram na sede da Volkswagen em Wolfsburg. Também ocorreram manifestações na fábrica de Hanover, que emprega cerca de 14.000 funcionários, e em outras fábricas de componentes e de veículos, incluindo Emden, Salzgitter e Brunswick.

Somente na principal fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, uma greve de duas horas significa que várias centenas de carros, incluindo o icônico Golf, deixaram de ser montados, disseram fontes sindicais.

As paralisações, que podem se transformar em greves de 24 horas ou ilimitadas se não for fechado um acordo na próxima rodada de negociações salariais, reduzirão a produção da Volkswagen, quando a montadora já enfrenta um declínio nas entregas e uma queda no lucro.

"A duração e a intensidade desse confronto são de responsabilidade da Volkswagen na mesa de negociações", disse Thorsten Groeger, que lidera as negociações em nome do sindicato IG Metall.

Daniela Cavallo, chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen, reiterou que os maiores acionistas da Volkswagen, que, além do Estado da Baixa Saxônia, incluem uma holding controlada pelas famílias Porsche e Piech, também podem ter que fazer sacrifícios com relação ao dividendo anual. Ela não explicou o que isso implicaria.

Cavallo disse que a quarta rodada de negociações, marcada para 9 de dezembro, resultará em um consenso entre os dois lados ou em uma escalada.

"Infelizmente, os sinais enviados recentemente pela gerência não são realmente encorajadores", disse ela, acrescentando que o fechamento de fábricas, demissões em massa e cortes nos salários existentes são temas inaceitáveis para os trabalhadores no atual processo de negociação.

Um porta-voz da Volkswagen disse que a montadora respeita o direito de greve dos trabalhadores e que a empresa tomou medidas para garantir um nível básico de suprimentos aos clientes e minimizar o impacto da greve.

Na semana passada, o sindicato propôs medidas que, segundo ele, economizariam 1,5 bilhão de euros, incluindo a renúncia a bônus dos executivos para 2025 e 2026. A proposta foi rejeitada pela montadora.

A Volkswagen exige um corte salarial de 10%, dizendo que precisa reduzir custos e aumentar o resultado para defender sua participação no mercado, em meio à concorrência do grupo com montadoras da China. A empresa também ameaçou fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez em seus 87 anos de história.

"A administração quer enfiar ainda mais o prego", disse Lucia Heim, uma trabalhadora da fábrica da VW em Hanover que participou da paralisação nesta segunda-feira. "É um mundo distorcido: no futebol, os treinadores se demitem se não estiverem ganhando o jogo. Na VW, é o contrário. Os jogadores estão sendo punidos."