Idoso sequestrado é preso em porta-malas e liberado após perseguição em SP

Dois homens foram presos pelo sequestro de um idoso na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Policiais desconfiaram do veículo onde os suspeitos estavam durante uma ronda. Segundo a Polícia Militar, eles fizeram a abordagem em um carro parado em uma área de vegetação na região do Grajaú na tarde da sexta-feira (29).

Após abordagem, suspeitos fugiram com o carro em perseguição que durou 20 minutos. Dois homens fugiram a pé e outros dois continuaram dentro do veículo, assim como a vítima do sequestro, um homem de 69 anos, que estava no porta-malas.

Perseguição acabou em acidente de trânsito. O carro dirigido pelos suspeitos bateu na traseira de um ônibus na rua Henrique Muzzio e os dois homens, um de 28 e outro de 30 anos, foram detidos. Eles tiveram prisão em flagrante anunciada após passarem por atendimento médico, já que ficaram feridos na colisão.

Vítima do sequestro também foi socorrida. Ele contou que foi abordado pelos suspeitos dentro do sítio onde morava.

Idoso contou que passou três horas sob mira de arma antes de ser colocado no porta-malas. Os criminosos pediram a senha dele e tentaram passar os cartões do homem em uma maquininha de cartão. Ele só foi colocado no carro após falar que não lembrava das senhas.

Caso é acompanhado pelo 101º DP. Maquininhas de cartão, celulares, uma arma, munições e um carregador foram apreendidos.

Sequestro do idoso aconteceu no mesmo dia em que modelo foi liberada de cativeiro na Brasilândia. Luciana Curtis, o marido e a filha foram raptados na quinta-feira (28) e passaram a noite em um cativeiro antes de serem libertados. Policiais investigam se um carro carbonizado encontrado na manhã da sexta é das vítimas.