Petrobras inicia contratação de plataformas do projeto Sergipe

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou na noite de sexta-feira que iniciou novo processo de contratação para construção de até duas unidades de produção de petróleo do tipo FPSO, destinadas ao projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), na Bacia de Sergipe-Alagoas.

A modalidade de contratação será do tipo "Build, Operate and Transfer (BOT)", no qual a contratada é responsável pelo projeto, construção, montagem e operação do ativo por um período inicial definido em contrato, afirmou a Petrobras. Posteriormente a operação será transferida para a estatal.

O projeto SEAP 1 abrange as jazidas pertencentes aos campos de Agulhinha, Agulhinha Oeste, Cavala e Palombeta, localizados nas concessões BM-SEAL-10 (100% Petrobras) e BM-SEAL-11 (60% Petrobras e 40% IBV Brasil Petróleo).

O projeto SEAP 2 abrange jazidas pertencentes aos campos de Budião, Budião Noroeste e Budião Sudeste, localizados nas concessões BM-SEAL-4 (75% Petrobras e 25% ONGC Campos), BMSEAL-4A (100% Petrobras) e BM-SEAL-10 (100% Petrobras).

O processo prevê a licitação de uma unidade firme para o SEAP 2 e uma opção de compra de um segundo FPSO similar, com previsão de aplicação para o SEAP 1. A previsão é que a unidade firme (SEAP 2) entre em operação em 2030, afirmou a empresa.

As unidades terão capacidade de processar 120 mil barris por dia (bpd) de petróleo e até 12 milhões de metros cúbicos de gás por dia, sendo o gás especificado e exportado diretamente para venda, sem necessidade de tratamento adicional em terra.

(Por Alberto Alerigi Jr.)