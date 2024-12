Ideia de anistia anima militares a desrespeitarem democracia, diz advogada

A possibilidade de anistia é um fator crucial para que parte das Forças Armadas continue a desrespeitar o Estado Democrático de Direito, disse Eloisa Machado, advogada e professora de direito da FGV, durante o UOL News deste sábado (30).

A especialista comentou a investigação da Polícia Federal que indiciou 37 pessoas, entre as quais diversos militares e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tramarem golpe contra a democracia após as eleições de 2022.

Na minha percepção, é justamente essa ideia da anistia que anima parte das Forças Armadas a continuarem desrespeitando o jogo democrático. É o rearranjo de uma série de forças políticas que tornam essa anistia viável em algum momento, que anima esse descumprimento explícito da lei pelas Forças Armadas.

Machado ressaltou que o Brasil já anistiou os militares envolvidos no golpe de 1964, episódio ao qual ela se referiu como uma "anistia traumática" para as instituições e a sociedade brasileira.

Nós já passamos por uma anistia que foi bastante traumática e agora nós temos a oportunidade de fazer o nosso sistema de Justiça funcionar e relembrar as Forças Armadas da importância da lealdade constitucional.

Investigação do golpe não é trunfo para reforma de benefícios das Forças, diz Machado

Para a professora da FGV, usar o inquérito que apura a participação de militares na trama golpista como trunfo para a reforma de benefícios concedidos às Forças Armadas é "diminuir a relevância da investigação".

Isso não pode ser usado como um trunfo de negociação para uma eventual reforma de benefícios das Forças Armadas. Isso é de certa maneira diminuir a relevância dessa investigação e a colocar numa mesa de barganha que a cada ano, a cada mandato, entram novos elementos.

Um assunto é sobre uma parte das Forças Armadas que merece nada mais do que a justiça com devido processo legal, que a sociedade também merece essa resposta, por essa tentativa de golpe. Outro assunto [o da reforma] é para ser trabalhado a partir da dinâmica do sistema político e, claro, tendo em vista a iniquidade da manutenção de alguns privilégios.

