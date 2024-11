Tales: Pedido de Bolsonaro por anistia é, na verdade, uma ameaça

O apelo feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF (Supremo Tribunal Federal) por uma anistia por seu envolvimento com a trama golpista soa mais como uma ameaça, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (29).

Em entrevista à revista Oeste, Bolsonaro voltou a negar as acusações contidas no relatório final da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado e reiterou o apelo por um perdão aos envolvidos nesta trama.

Na verdade, não é um apelo; é uma ameaça. Quem pensou em matar foi ele e seus seguidores. Foi o plano golpista. Ali há violência, matança. Quem começou a executar o plano golpista, que era de violência, sem pacificação, foram eles.

Ele diz que 'só pararemos quando for feita a anistia. É uma ameaça, porque ninguém cometeu gesto violento nenhum. Pacificação é eles pararem.

Por que ele coloca o Supremo? Porque os ministros já se manifestaram, vários deles abertamente, contra a anistia. Ela seria votada no Congresso, mas mesmo assim seria barrada no STF porque os ministros a consideram inconstitucional.

Mesmo no Congresso, Bolsonaro está vendo que não vai andar. Depois do que se descobriu sobre o planejamento do golpe, a anistia não anda. Ele diz que já foram anistiados quem roubou banco. Mas foram anistiados aqueles que torturaram, mataram e prenderam ilegalmente.

Tales Faria, colunista do UOL

Tales defendeu punições rigorosas a todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem a possibilidade de qualquer anistia.

A pergunta hoje é: aquela anistia de 1979 foi boa para o país? Diante dessa tentativa de golpe que ele fez e muitos militares seguiram, isso significa que aquela anistia não serviu. Eles continuam aí falando nisso.

Hoje em dia, o que precisa haver é a mão dura da democracia sobre todos aqueles que planejaram matar, assassinar e dar golpe, inclusive os militares. Eles não podem continuar empunhando armas, porque ameaçaram usá-las contra a população. O que Bolsonaro está fazendo não é um apelo; é uma ameaça.

Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Candidato a ditador, Bolsonaro terá rigor da lei pela frente

Jair Bolsonaro tentou se lançar como ditador, mas colherá duras sentenças da Justiça com sua tentativa frustrada de aplicar um golpe de Estado, disse o colunista Josias de Souza.

O trabalho da Polícia Federal proporcionou uma evolução do achismo para a convicção. Hoje, há provas de que Bolsonaro cometeu crimes variados. Havia um esquema de blindagem no tempo em que ele foi presidente da República. O 'antiprocurador' Augusto Aras não o responsabilizava por seus crimes e Arthur Lira, o soberano da Câmara, abstinha-se de colocar para andar processos que poderiam cobrar dele responsabilidade política.

A blindagem acabou e a PF comprovou a tentativa de golpe e de subverter o Estado Democrático de Direito. As provas estão acondicionadas em um inquérito muito bem fornido, com mais de 880 páginas. Agora, [o procurador-geral da República] Paulo Gonet está com esse inquérito nas mãos.

Não se trata mais de comparar Bolsonaro a qualquer outro personagem de viés ditatorial. Temos nós mesmos um candidato a autocrata doméstico; um personagem que tentou converter o Brasil em uma ditadura de bananas.

A maioria do eleitorado teve a sabedoria de sonegar a este candidato a ditador um segundo mandato. Bolsonaro tentou um golpe, que falhou porque um pedaço das Forças Armadas não o acompanhou. Agora, ele está submetido aos rigores da lei. Josias de Souza, colunista do UOL

