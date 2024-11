Até 60% OFF: Hering tem peças a partir de R$ 28 na Black Friday

Se você estava esperando a oportunidade de renovar o guarda-roupa (seu ou das crianças), não espere mais: só hoje (29), a Hering está oferecendo diversas peças básicas da sua coleção adulto e infantil com 60% de desconto nesta Black Friday. Para garantir o desconto, basta digitar o cupom '60OFF' depois de adicionar o produto ao carrinho e antes de finalizar a compra.

Vale dizer que o desconto é apenas sobre itens selecionados da categoria "outlet" da marca— veja a lista completa aqui. O Guia de Compras UOL selecionou alguns itens como camisetas, jaquetas e calças. Confira: (os preços foram checados antes da publicação, mas podem mudar a qualquer momento).

Em tecido flanelado, possui modelagem comfort e bolsos frontais com botão.

Feita no tecido super cotton da marca, considerado mais encorpado do que a malha de algodão tradicional.

Básica e feita em 100% algodão, tem modelagem slim e toque macio.

Feita em malha de algodão e elastano, tem modelagem slim e decote redondo.

Com babados, esta camiseta em malha leve é ideal para looks delicados.

Em malha canelada, possui toque macio e elastano na composição.

Confeccionada em malha creponada, vem com bolsos estilo "faca" e tem modelagem soltinha.

Com design básico e toque macio, é feita em malha canelada e tem alças médias.

Possui modelagem reta, elastano na composição e bolsos no estilo faca.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.