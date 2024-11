Europeu STOXX 600 avança com ações de tecnologia

Por Joao Manuel Vicente Mauricio e Ankika Biswas e Pranav Kashyap

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou a sexta-feira no azul, apoiado pelo avanço de ações de tecnologia, com agentes também analisando um dado de inflação da zona do euro para avaliar a chance de um corte maior nos juros no bloco em dezembro.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,58%, a 510,25 pontos, revertendo perdas verificadas mais cedo e registrando seu primeiro ganho mensal desde agosto. Ele subiu 1% em novembro. Em uma base semanal, teve declínio de 0,2%.

Um índice do setor de tecnologia fechou em alta de 1,6%.

Os volumes de negociação foram reduzidos, com o mercado acionário dos Estados Unidos aberto por metade do dia após o feriado de Ação de Graças na quinta-feira.

A inflação preliminar da zona do euro atingiu 2,3% em uma base anual em novembro, em linha com previsões.

Os mercados estão agora precificando uma chance de mais de 80% de um corte de 25 pontos-base na reunião do Banco Central Europeu (BCE) em 12 de dezembro.

Analistas da Capital Economics acreditam que o argumento favorável a um corte de 50 pontos-base ainda permanece forte. "Os dados divulgados esta semana sugerem que a economia da zona do euro está enfrentando dificuldades", disseram em nota.

Embora o STOXX 600 tenha obtido um ganho mensal modesto em três meses, ele está significativamente atrás do S&P 500 dos EUA. O humor de investidores em relação ao bloco europeu foi prejudicado por vários fatores, incluindo o potencial para tarifas dos EUA, incerteza política na França e tensões geopolíticas.

As ações do setor automotivo ficaram entre as mais combalidas em novembro, prejudicadas por preocupações de que as tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sobre o México poderiam ser mais prejudiciais para os fabricantes de automóveis europeus do que quaisquer tarifas diretas sobre os produtos da UE.

As ações de defesa, por outro lado, foram as que mais ganharam entre os setores, em grande parte devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,07%, a 8.287,30 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,03%, a 19.626,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,78%, a 7.235,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,46%, a 33.414,56 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,26%, a 11.641,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,20%, a 6.418,34 pontos.