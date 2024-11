Após reforma histórica, Notre-Dame é mostrada pela primeira vez ao público durante visita de Macron

Pouco mais de uma semana antes da reabertura de Notre-Dame de Paris, o presidente francês Emmanuel Macron realizou nesta sexta-feira (29) uma última visita à catedral restaurada. A passagem do chefe de Estado ao local foi transmitida ao vivo pela televisão, permitindo aos franceses descobrir as primeiras imagens da igreja, mais de cinco anos depois do incêndio que a devastou em abril de 2019.

"Vocês transformaram o carvão em arte. Através da vontade, do trabalho, do comprometimento, quero agradecer a cada um aqui", disse Macron em discurso, após a visita, aos trabalhadores e profissionais envolvidos na restauração.

"Vocês foram o antídoto para o desânimo, através do entusiasmo com que responderam a este desafio. Em abril de 2019, decidimos que seriam necessários cinco anos. Por trás deste objetivo simples, houve uma união de todas as vontades. Vocês conseguiram o que pensávamos que era impossível", disse, lembrando que "2.000 mulheres e homens passaram dias e noites neste canteiro".

"Vocês mostraram ao mundo que nada resiste à audácia (...) É um orgulho imenso para toda a nação", disse o presidente francês, insistindo que esperava que o espírito de "fraternidade" "continuasse" no canteiro de obras.

O presidente investiu fortemente na reconstrução da catedral, comprometendo-se a concluí-la no prazo de cinco anos.

Reabertura em 8 de dezembro

A sétima e última visita do presidente antes da reabertura oficial do monumento, em 8 de dezembro, começou por volta das 10h30 e durou duas horas. A primeira etapa, no exterior, foi acompanhada pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o arquiteto Bas Smets, que projetou a praça diante da catedral, que teve seu pavimento de calcário restaurado.

Na segunda parte da visita, se uniram ao grupo a primeira-dama Brigitte Macron, o arcebispo de Paris Laurent Ulrich, o diretor da restauração, Philippe Jost e a ministra da Cultura francesa Rachida Dati.

As imagens mostraram o interior da Catedral totalmente renovado, com a pedra clara das paredes totalmente limpa e novamente luminosa, sua nova estrutura de madeira, as abóbadas de pedra restauradas com os mesmos métodos e materiais do século 13, o mobiliário litúrgico de bronze e a estátua da Virgem no Pilar, que pôde ser salva do incêndio de 2019.

Notre-Dame conta com um novo sistema de segurança contra incêndios, equipado com um dispositivo de nebulização de água que, em caso de fogo, difunde uma névoa de gotas finas para abafá-lo.

A última etapa da visita de Macron foi dedicada ao Grande Órgão de Notre-Dame, que só será ouvido na reabertura. O instrumento, o maior da França, inclui 8.000 tubos, alguns dos quais do tamanho de uma caneta esferográfica e outros medindo mais de 10 metros de altura.

Como visitar a catedral

Já se espera um número elevado de visitas nos primeiros dias após a reabertura da catedral. A Diocese de Paris colocará à disposição um sistema de reservas online para quem quiser apreciar o resultado da restauração desse que é um dos principais pontos turísticos de Paris.

As reservas estarão disponíveis dois dias antes da reabertura, para visitas gratuitas, com duração de 30 minutos. A catedral pode acolher até 3 mil pessoas simultaneamente.