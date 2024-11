Por R$ 170, aparelho Roku transforma TV antiga em smart; veja avaliações

Já pensou em transformar sua TV antiga em smart com menos de R$ 200? O Guia de Compras UOL encontrou o Roku Express, dispositivo prático que dá acesso a aplicativos de streaming, como Netflix, Disney+ e Prime Video, permitindo assistir às suas séries e filmes favoritos em HD ou Full HD. O produto está com desconto de até 43%, custando R$ 169 na Amazon e no Magalu.

O produto conquistou muitos consumidores por aliar bom preço, facilidade de instalação, uso e, claro, permitir que pessoas com uma televisão que não seja smart ou que tenha parado de atualizar (por ser antiga) consigam acessar os serviços de streaming. Confira mais informações sobre o Roku Express e as opiniões de quem o comprou.

O que a Roku diz sobre o dispositivo?

Configuração descomplicada com interface intuitiva, fácil de usar

Tela inicial personalizável, permitindo colocar os canais favoritos em destaque para acessar rapidamente

Controle remoto com botões de atalho para os canais mais populares, facilitando o uso

O app para celular Roku permite usar a busca por voz

Compatível com assistentes Siri, Alexa e Google Home

O que diz quem comprou o produto

Na Amazon, o Roku Express tem mais de 8.500 avaliações e nota média de 4,7 (de um total de 5). Confira a seguir algumas opiniões de quem adquiriu o produto:

Durável: outros Roku já possuem 2 e 3 anos de uso. Funciona com TV de LCD antiga (17 anos). Fácil de instalar: ligar através de cabo HDMI a TV; e cabo de força à energia ou USB da TV. Menu de navegação extremamente intuitivo e fluido. Alexandre

Instalação fácil e rápida. App do controle remoto é muito bom e facilita a busca rápida no sistema. Configuração do sistema muito intuitiva. Gostei bastante do Roku, para a minha necessidade, atendeu perfeitamente. Demétrio Marques Nogueira

Achei muito bom! Perfeito, atendeu muito bem o que estava esperando. Tenho uma TV smart que não possui mais atualizações, fazendo com que os novos canais de streaming ficassem inacessíveis para mim. Ao comprar o Roku TV, esse problema acabou. Consigo acessar todos os canais de streaming através deste dispositivo. O único ponto ruim é que através do aparelho eu não consigo controlar o volume da TV, mas, de resto, é muito bom. João Vitor de Souza Cabral

O produto é bom, tem um ótimo custo-benefício comparado a outros modelos, tipo o Fire Stick, da Amazon. De vez em quando, ele dá uma lentidão, demora um pouco para raciocinar, mas não é algo que atrapalhe sua funcionalidade. O dispositivo já vem praticamente pronto para uso. A única coisa que foi um pouco complicadinha foi habilitar o dispositivo no site da Roku, nada impossível, mas toma uns 5 a 10 minutos para isso. Enfim, é bom, é prático, não me arrependo da compra porque me atende perfeitamente. Não tenho nenhum ponto negativo a apresentar. Josias Goulart

Principais reclamações

Por outro lado, há consumidores que criticam a baixa durabilidade do controle, lentidão no sistema operacional e que o produto não é tão completo como uma smart TV que vem com mais aplicativos. Veja algumas das avaliações:

Realmente o equipamento é excelente, entretanto, o controle remoto parou de funcionar em poucos dias. Já troquei as pilhas e nada. Estou usando só a opção do controle virtual. Não sei se é o controle em si ou o receptor, enfim, fiquei chateado com isso. Fernando Gil Mesquita de Freitas Gonçalves

Controle parou de funcionar após três meses de uso, decepcionante. No mais, o aparelho corresponde às expectativas. Vitor Lucio de Matos



O produto cumpre o que é proposto, entretanto é incompleto quando comparado a uma smart TV, que vem com o sistema de fábrica. O Roku tem diversos aplicativos, entre eles: Netflix, Prime Video, Disney+, Max e Globoplay. O produto não vem com a fonte, necessitando de uma fonte com USB tradicional, e os fios não são tão grandes, então ficam expostos no móvel, caso a intenção seja escondê-los. No mais, fácil de instalar, fluido, imagem e som bons. Josias Hilário

O aparelho é muito fácil de configurar, excelente qualidade de materiais, software intuitivo de configurar e navegar nos aplicativos. Porém, não atendeu às minhas expectativas, pois achei o sistema operacional um pouco lento e a imagem dos streamings não melhoraram. Cincinato

