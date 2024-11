Descartado risco de peste em pó branco dentro de cartas enviadas do exterior a uma escola na França

Os serviços de saúde estiveram em alerta na região francesa de Saône-et-Loire (leste). Uma das cartas enviadas do exterior a uma escola continha um pó branco havia testado positivo para a peste, gerando alarme. As autoridades sanitárias da França investigaram o incidente e finalmente concluíram após uma série de testes que não se tratava da doença. Este tipo de ocorrência, embora raro, requer uma resposta imediata devido ao risco potencial associado à exposição a agentes infecciosos.

Mais detalhes ainda estão sendo aguardados, no entanto, incluindo informações sobre possíveis destinatários e eventuais ameaças relacionadas. "Vários envelopes vindos do exterior foram recebidos pelo centro de formação Colint School [...] Um pó de cor branca estava presente em um desses envelopes. Ele foi analisado e testou positivo para peste", explicou a delegacia de polícia em seu site oficial.

Finalmente, as autoridades anunciaram nesta quinta-feira (28) que a substância não contém vestígios de peste, após nova bateria de testes em um laboratório especializado. "As análises realizadas durante a noite deram resultado negativo", atualizou o porta-voz da polícia local à rádio Franceinfo.

Até o momento, não se sabe quando os envelopes foram recebidos pelo centro de formação, enviados por um remetente desconhecido do leste europeu. Em julho de 2023, traços de peste foram encontrados em uma carta destinada ao então ministro do Interior da França, Gérald Darmanin. A carta, no entanto, não chegou ao seu destino: ela foi interceptada em um centro de triagem próximo a Dijon (leste).

Nenhum sintoma foi registrado

"Até o momento, nenhum sintoma tinha sido registrado" entre as pessoas expostas à carta, destacou a mesma fonte, sem especificar a data de recebimento dos envelopes, nem o número das "potenciais vítimas".

As pessoas expostas haviam sido transferidas e colocadas sob monitoramento médico no Centro Hospitalar Universitário (CHU) de Chalon-sur-Saône (leste), uma estrutura de saúde especializada em riscos nucleares, radiológicos, biológicos e químicos (NRBC). De acordo com a rádio France Bleu Bourgogne, seis funcionários do centro de formação foram atendidos, mas nenhum apresentou sintomas.

Análises complementares foram realizadas

O prefeito de Saône-et-Loire informou que suspendeu uma célula de vigilância que havia sido ativada "para implementar todas as medidas preventivas e coordenar a ação dos diversos serviços de intervenção e resgate". Um laboratório especializado foi acionado na França para realizar uma análise complementar, informou a mesma fonte.

A peste

A peste é uma doença que afeta principalmente os roedores, sendo transmitida ao homem por meio de picadas de pulgas de roedores infectados. O último caso registrado na França data de 1945. Para os viajantes que se dirigem a áreas endêmicas, é recomendável evitar o contato com roedores e proteger-se contra picadas de pulgas usando repelentes para a pele. Em caso de contato com um paciente infectado que esteja tossindo, é imprescindível consultar um médico o mais rápido possível.

Uma das características da epidemia de peste é sua capacidade de "desaparecer" por vários anos antes de reaparecer de forma abrupta e epidêmica.

Atualmente, a peste ainda está presente na África, Ásia e América, sendo considerada uma das doenças reemergentes no mundo. Entre 1990 e 2020, cerca de 50.000 casos humanos foram relatados à OMS por 26 países desses continentes. Nenhum caso de peste foi registrado recentemente na Oceania ou na Europa.

Na França, os últimos casos ocorreram em 1945, na Córsega.

