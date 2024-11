Simone Tebet: Haddad falará em rede nacional hoje e amanhã no 1º horário daremos coletiva

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que, em respeito ao pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em cadeia nacional para o anúncio do pacote de corte de gastos, ela não trataria do tema. As declarações foram feitas ao chegar para o lançamento de seu livro, na biblioteca do Senado, no fim da tarde desta quarta-feira, 27.

"Amanhã cedo, no primeiro horário, nós vamos dar a coletiva. Então, assim, em respeito a tudo que nós fizemos, ao sigilo que o presidente pediu, ao fato de que o ministro Haddad, que é o nosso coordenador, vai estar daqui a pouquinho em rede nacional, eu não posso adiantar absolutamente nada para vocês", disse.

Questionada sobre o fato de outros ministros, como o do Trabalho, Luiz Marinho, terem adiantado pontos da proposta, ela se limitou a dizer que foi pedido sigilo a todos.

Tebet também foi questionada por não estar participando da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentação das propostas.

"Eu nunca participei de reuniões com presidentes de poderes. Nunca. Se vocês olharem, não é de praxe isso, nem natural que fosse. Então, não é nem pelo livro. Também não tem sentido eu ser chamada agora. Então, todas as vezes que o presidente precisa falar com o Poder Judiciário, com o Poder Legislativo ou com o presidente da Câmara e do Senado, sempre vai ou ministro-chefe da Casa Civil ou ministro da Fazenda", disse.