Petrobras anuncia venda de participação de 25% no Campo de Tartaruga

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta quarta-feira que venderá sua participação minoritária de 25% no Campo de Tartaruga, localizado no município de Pirambu (SE), em águas rasas da Bacia de Sergipe-Alagoas, operado pela SPE Tiêta (PetroRecôncavo).

Considerando a média dos primeiros nove meses deste ano, a parcela de produção da Petrobras do Campo de Tartaruga foi de cerca de 41 barris de óleo por dia e 723 metros cúbicos de gás associado por dia, disse a companhia em comunicado ao mercado.

A Petrobras informou ainda que já iniciou a etapa de divulgação da oportunidade, chamado teaser, com as principais informações para a seleção de potenciais participantes.

A petroleira disse que a eventual cessão da participação não impactará as demais atividades da companhia na região, nem a sua força de trabalho própria ou terceirizada, por se tratar de um campo não operado pela Petrobras.

"A decisão de desinvestimento leva em conta tratar-se de ativo não operado, sem sinergia com o portfólio da companhia", afirmou a estatal, acrescentando que a produção total do Campo é menor que 1% da produção total do Estado de Sergipe.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)