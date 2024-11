Liverpool vence Real Madrid (2-0) e se mantém 100% na Champions

O Liverpool derrotou o Real Madrid por 2 a 0 nesta quarta-feira (27), em Anfield, e se manteve na liderança da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento depois de cinco rodadas.

Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo pelo argentino Alexis Mac Allister (51') e pelo holandês Cody Gakpo (75').

Os 'Reds' dominaram a primeira etapa criando várias chances claras de gol, mas não conseguiram abrir o placar antes do intervalo graças à resistência da defesa merengue e mais uma atuação inspirada do goleiro belga Thibaut Coirtois.

O jogo começou eletrizante. Aos 4 minutos, o zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio salvou em cima da linha após finalização do uruguaio Darwin Núñez que Courtois só conseguiu amortecer.

O colombiano Luis Díaz teve outra grande oportunidade pouco depois, mas o chute saiu fraco e passou à direita do gol.

Núñez e Asencio se desentenderam na área do Real Madri e ambos receberam cartão amarelo. O uruguaio conseguiu uma finalização à queima-roupa, mas Courtois voltou salvar o time espanhol.

No segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando nos primeiros minutos, e Núñez teve mais uma boa chance cabeceando sozinho, mas o goleiro madridista apareceu para evitar o gol.

Com os 'Reds' lançados ao ataque e o Real Madrid tentando se fechar, Mac Allister conseguiu abriu o placar com um chute cruzado no canto direito de Courtois.

Minutos depois, o time merengue teve a chance de empatar quando o árbitro marcou pênalti em uma falta sobre Lucas Vázquez na área. O francês Kylian Mbappé foi para a cobrança e o goleiro irlandês Caoimhín Kelleher pulou no canto certo para fazer a defesa.

O jogo entrou em um momento crucial e pouco depois foi a vez do Liverpool ter sua chance em uma penalidade máxima, mas o egípcio Mohamed Salah mandou a bola para fora.

O Real Madrid continuou tentando, mas sem conseguir definir, e acabou pagando caro. O Liverpool, que não diminuiu o ritmo, matou o jogo quando Gakpo mandou a bola para as redes de cabeça na pequena área aproveitando cruzamento de Andrew Robertson.

Com o resultado, o Real Madrid fica na 24ª posição na tabela da fase de liga da Champions, a última que dá vaga no mata-mata antes das oitavas de final.

"Fomos bem na defesa, compactos, linhas juntas. Tivemos muitos contra-ataques, mas no último terço do campo faltou algo a mais. Essa foi a diferença", declarou ao canal Movistar+ o croata Luka Modric após a derrota merengue.

Já o Liverpool é o líder com 15 pontos e o único time que venceu todos os jogos até aqui. Além dos ingleses, só a Inter de Milão (2ª, 13 pontos) e a Atalanta (5ª, 11 pontos) estão invictas na competição.

"Os números são muito bons, mas ao mesmo tempo não querem dizer nada porque é só a primeira fase. Estamos satisfeitos com o nosso rendimento, isso é o mais importante", disse Mac Allister à TNT Sports.

bur-rsc/dr/cb

