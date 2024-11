F1 renova contrato com circuito de Monza até 2031

O circuito de Monza continuará recebendo o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 pelo menos até 2031, depois de uma ampliação de seis anos de contrato, que ia até 2025, anunciou a F1 nesta quarta-feira (27).

O 'Templo da Velocidade', localizado próximo de Milão, é o único circuito que sempre esteve no calendário da categoria desde a sua primeira temporada, em 1950, exceto por 1980, quando passou por reforma.

Mais de 335 mil torcedores estiveram no Autódromo Nazionale di Monza durante o fim de semana do GP da Itália deste ano, em setembro. A festa foi completa com a vitória de uma Ferrari, do monegasco Charles Leclerc.

"Estou feliz com a permanência do Grande Prêmio da Itália no calendário até 2031. Monza está no coração da história da Fórmula 1 e seu ambiente é único todos os anos, graças aos torcedores que vêm em passa para apoiar a Ferrari e os pilotos. As recentes reformas e os investimentos já previstos são prova do compromisso a longo prazo com a Fórmula 1 na Itália", comemorou o chefe da F1, Stefano Domenicali.

