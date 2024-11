Testamos o Echo Spot, despertador inteligente com Alexa que está por R$ 404

Um dos mais novos dispositivos equipados com a assistente de voz Alexa é um "despertador inteligente": o Echo Spot, da Amazon. Além de te acordar, ele também reproduz músicas e controla aparelhos casa inteligente, como lâmpadas, e tem uma tela para exibir informações úteis.

O Echo Spot está com mais de 30% de desconto na semana da Black Friday, saindo de R$ 579 por R$ 404 (à vista no Pix ou boleto). Quem preferir parcelar, pode pagar em 12x de R$ 37,49. Este é o menor preço desde seu lançamento, em julho deste ano. Confira a seguir nosso review completo.

O que o Echo Spot tem de bom?

Tela touch colorida. A metade superior do aparelho, preto brilhante, abriga um display de 2,83 polegadas. Apesar de pequeno, ele tem bom brilho (com intensidade adaptável) e resolução (320 x 240 pixels). Nessa tela é possível dar comandos por toque e visualizar informações como:

Data e horário.

Temperatura e clima.

Nomes de músicas reproduzidas.

Sendo assim, não é preciso acionar a Alexa em voz alta para perguntar as horas ou a temperatura, como faríamos em um Echo sem tela.

É possível alterar o estilo do mostrador (são seis opções) e a cor do tema (azul, azul petróleo, violeta, magenta, laranja ou verde limão). Quando o dispositivo exibe informações meteorológicas, uma ilustração acompanha, como um sol ou nuvem de chuva. Quando toca músicas, uma animação colorida tenta seguir o ritmo da música.

Imagem: Amazon

Bom som. Seja para acordar quem está dormindo ou para tocar músicas, o áudio é potente o suficiente para um cômodo como o quarto ou a sala de tamanho médio. O driver de 1,73 polegadas é o mesmo do Echo Dot.

Para ouvir uma música ou playlist, basta pedir para a Alexa, que vai reproduzir a partir de seu aplicativo de streaming favorito, como Apple Music, Spotify, Deezer e Amazon Prime Music. Também dá para escutar podcasts e audiolivros. Com toques na tela, é possível dar play/pause, ir para a próxima faixa ou voltar para a anterior.

Despertador moderno. Esta é a vocação do Echo Spot, pensado para ficar em uma mesa de cabeceira, facilitando a visualização do horário e dos alarmes quando estamos na cama.

Ao tocar, você pode pedir para a Alexa desligá-lo ou então dar um tapinha em cima do aparelho para ativar a soneca e ganhar nove minutos a mais de sono. E dá para ser acordado com um som de despertador mais tradicional (há quatro opções de tons) ou com uma música — basta configurar no app ou por comandos de voz, por exemplo:

"Alexa, me acorde amanhã às 8 com rock".

"Alexa, defina um alarme para as 7 da manhã dos dias úteis".

Imagem: Amazon

Controle de casa inteligente. Mesmo sendo pensado como um despertador, o Echo Spot pode realizar todas as funções de casa inteligente que os outros alto-falantes equipados com Alexa têm. Basta dar o comando por voz ou no app. Além de controlar a reprodução de músicas, dá para, por exemplo:

Acender e apagar luzes.

Abrir fechaduras e persianas.

Ligar ar condicionado, ventilador e outros aparelhos conectados.

Também é possível criar rotinas, que são ativadas automaticamente sem a necessidade de darmos o comando. Por exemplo:

Ligar as luzes da casa todos os dias quando o sol se pôr.

Dizer as principais notícias e ligar a cafeteira todas as manhãs.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Detecção de movimento. Com tecnologia de ultrassom, o aparelho consegue perceber se há alguém no cômodo, o que é útil para rotinas ativadas por presença. Por exemplo, ligar a luz quando uma pessoa entra no quarto ou desligar caso não haja movimento por um minuto.

Versão "bombada" do Echo Pop (maior, com som mais potente e uma telinha). Na parte de cima, há os três botões padrão da linha (aumentar e abaixar o volume e mutar o microfone). Disponível nas cores preto ou branco para combinar melhor com sua casa. Além do quarto, vai bem em escritórios e até cozinhas.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Som com direcionamento frontal. Devido ao formato do aparelho, a experiência é melhor se você estiver na frente dele (no Echo Dot a projeção sonora é mais espacial). Ainda assim, alcança um volume alto, sem distorções e com bons graves.

Sem sensor de temperatura. Ele não tem um termômetro embutido como o Echo Dot. Assim, as informações que vemos no display se referem ao clima da região, obtidas em serviços de meteorologia.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Quem pode gostar?

O Echo Spot é como um misto entre outros aparelhos da Amazon: tem o formato do Echo Pop, a potência de áudio da 'bolinha' Echo Dot, e a tela touch dos Echo Show (em versão reduzida). Assim, é bem versátil e pode agradar muita gente, seja quem procura um despertador tecnológico ou quem quer um alto-falante com recursos de casa inteligente.

Com ele dá para ouvir músicas, ligar luzes ou simplesmente conversar com a Alexa. A tela eleva a experiência, pois dá acesso fácil e rápido para informações. A única coisa que o modelo não tem é uma câmera (exclusividade dos modelos da linha Show, mais caros).

Com a promoção de Black Friday, fica mais tentador optar pelo Echo Spot em vez dos irmãos mais básicos.

