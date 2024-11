Minério de ferro oscila com esperança de corte de juros na China e plano tarifário de Trump

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro foram negociados em uma faixa estreita nesta terça-feira, com o iuan mais fraco reforçando as esperanças de corte na taxa de juros pelo banco central da China, enquanto a possibilidade de tarifas mais altas ganhava destaque após uma promessa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,32%, a 783,0 iuanes (107,90 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de dezembro na Bolsa de Cingapura ficou estável em 102,6 dólares a tonelada.

"O Banco Popular da China (PBOC) permitiu que o câmbio dólar/iuan (USD/CNY) ultrapassasse 7,25 durante a noite -- um limite que vinha sendo defendido desde o final de julho", disse o diretor-gerente da Navigate Commodities, Atilla Widnell.

"Com isso, o complexo de metais industriais da China agora reflete expectativas crescentes de que o PBOC poderá cortar as taxas de exigência de reservas mais cedo do que tarde."

Na segunda-feira, o iuan chinês caiu para o patamar mais fraco em quase quatro meses em relação ao dólar dos EUA, após a promessa de Trump de impor uma tarifa adicional de 10% sobre todos os produtos chineses.

A economia chinesa está agora em posição muito mais vulnerável, dada a prolongada retração imobiliária do país, os riscos de endividamento e a fraca demanda interna.

"A China ainda enfrenta graves ventos contrários estruturais ao crescimento, mas, no mínimo, as configurações das políticas fiscal e monetária estão agora injetando um apoio significativo de forma mais óbvia", disse o Westpac em nota.

Em outubro, o presidente do banco central chinês havia sinalizado novos cortes no índice de reservas obrigatórias para credores comerciais até o final do ano.

