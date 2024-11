Regulador indiano rejeita pedido da Apple para suspender relatório antitruste

Por Aditya Kalra

NOVA DELI (Reuters) - O órgão antitruste da Índia recusou um pedido da Apple para suspender uma investigação que apontou que a empresa violou leis concorrenciais e permitiu que o caso continuasse, mostrou uma ordem interna do regulador vista pela Reuters.

A Comissão de Concorrência da Índia (CCI) ordenou em agosto que a investigação fosse refeita depois que a Apple alegou que o órgão havia divulgado segredos comerciais aos concorrentes em um caso que remonta a 2021, incluindo a Match, empresa proprietária do Tinder. Esses elementos deveriam ter sido redigidos.

A CCI pediu às partes que devolvessem os relatórios da investigação e destruíssem todas as cópias. O órgão regulador então emitiu novos relatórios.

A ordem interna da CCI mostrou que, em novembro, a Apple alegou que o principal reclamante na investigação antitruste - a organização indiana sem fins lucrativos Together We Fight Society (TWFS) - não havia cumprido as diretrizes para garantir que os antigos relatórios de investigação tivessem sido destruídos.

A Apple solicitou à CCI que "tomasse medidas contra a TWFS por descumprimento de sua ordem" e que "retivesse o relatório revisado", segundo a ordem da CCI, datada de 13 de novembro, vista pela Reuters.

"A solicitação da Apple para manter o relatório de investigação em suspenso foi considerada insustentável", disse a CCI na ordem.

A Apple não respondeu às perguntas da Reuters.

O CCI não respondeu fora do horário comercial regular neste domingo. Ligações para representantes do TWFS não foram atendidas.

(Reportagem de Aditya Kalra)