Por R$ 116, kit com 12 talheres promete elevar o nível do churrasco

O jogo de talheres para churrasco da marca Tramontina tem feito sucesso entre consumidores. Foram mais de mil compras do kit só no mês passado na Amazon. O kit com 12 peças está por R$ 116,05.

Para quem adora pilotar a churrasqueira, o conjunto pode ser interessante porque promete mais durabilidade que modelos comuns. Veja a seguir as principais características do produto e o que diz quem o comprou.

O que a Tramontina diz sobre esse kit?

Inclui 12 peças com lâminas de aço inox e cabo de madeira;

As facas apresentam maior durabilidade em seu fio de corte, por conta do tratamento térmico;

Os garfos contam com maior resistência devido à estampagem;

Pode ser lavado na máquina lava-louças.

O que diz quem comprou o produto?

Esse kit de garfos e facas para churrasco tem uma nota média alta na Amazon: 4,9 do total de cinco. Para 93% dos consumidores, o produto merece cinco estrelas. Veja alguns comentários de quem o comprou.

Design perfeito. Corte da faca ótimo. Minha cozinha está muito mais bonita e funcional com o faqueiro de churrasco.

Fabi

Excelente produto não só para o churrasco mas para o dia a dia também. O formato das peças permite mais segurança e firmeza. Produto chegou em perfeitas condições e dentro do prazo.

Everton

Era exatamente o que estava procurando e a qualidade superou minhas expectativas.

Stella Silva

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamam que o cabo de madeira dos talheres não tem um bom acabamento. Também há consumidores que reclamam de itens faltando no conjunto entregue, bem como de produtos que apresentaram manchas após a lavagem.

Excelente produto. As facas são tão grandes quanto eu esperava e os garfos também -- mas eu estava apostando nas facas e fiquei satisfeita. Uma observação para os cabos de madeira: não são tão bem acabados, possuem algumas farpas. No geral, gostei muito, compraria novamente.

Cintia

Realizei a compra de dois faqueiros. Chegou rapidamente, como no anúncio. Só fiquei decepcionada, pois, em um dos jogos, veio no lugar de uma faca o garfo e acabou não formando os conjuntos, pois fiquei com 13 garfos e 11 facas.

Bianca



Decepção com essa marca conceituada. Facas nunca usadas, apenas lavei uma vez na máquina e saíram de lá manchadas. Infelizmente já havia colocado a caixa fora e não tenho como pedir a devolução.

Regis

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.