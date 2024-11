Rastreador para pets está com 45% OFF: 'bem prático e superfofo'

O Guia de Compras UOL encontrou um rastreador de pets que está com 45% de desconto e custa R$ 15,46— para quem quer estar sempre atento a localização do seu bichinho. O produto é bem compacto e colorido, com o formato de patinhas.

Confira adiante o que esse produto promete e o que diz quem comprou. É bom citar que essa é uma compra internacional, objeto de declaração de importação e sujeito a impostos estaduais e federais.

O que o fabricante diz sobre esse rastreador?

Está disponível nas cores preto, azul claro e escuro, verde, cinza, vermelho e branco;

Para usar, é indicado baixar o aplicativo no smartphone, ligar o Bluetooth e conectar o dispositivo;

Pode ser controlado pelo celular e, ao ativar o rastreamento, é informada a localização e o dispositivo toca um alarme.

O que diz quem comprou esse rastreador de pets?

Na Shopee, o produto tem uma avaliação média de 4,5 (do máximo de cinco estrelas). Veja alguns comentários de consumidores.

Superfofo e funciona normalmente no app que mandam baixar. Porém a metragem dele é somente 10 metros do celular. Então, não compensa para quem tem a casa grande, porque, se não tiver detectando o Bluetooth, não vai funcionar. Mas indico.

Karina

Bem prático de sincronizar com o app e o som bem alto. Gostei. Mesmo com a demora, valeu a pena.

Drica Martins

Chegou antes do prazo. Funciona bem. Ótimo para chaves, mochila, pets e outras coisas.

Karol Torres

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o tamanho e peso do produto, que pode ser inapropriado para gatos e cachorros de pequeno porte. Também há compradores que relatam problemas no funcionamento do rastreador.

Infelizmente, para gatos, são muito grandes e pesados para serem colocados no pescoço. Eu tenho três gatas e, infelizmente, não tem como utilizar.

Adriana Medeiros

Muito grande, não serve para cães pequenos.

Jessica Lopes

Não funciona e fica desligando. Comprei dois e os dois não funcionam. Ele para de funcionar e desliga sozinho com cinco metros de distância. Tentei falar com a empresa, e não me ajudaram.

Ana Freire

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.