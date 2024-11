Lula diz querer estabilidade econômica, fiscal e jurídica no país

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que deseja que o Brasil tenha estabilidade econômica, fiscal e jurídica, e defendeu a necessidade de previsibilidade para que os empresários saibam o que vai acontecer ao investirem no país.

A declaração de Lula, feita em cerimônia de divulgação do Programa de Otimização de Contratos de Concessão de Rodovias, vem em um momento em que agentes do mercado financeiro aguardam com grande ansiedade o anúncio de um pacote fiscal, que vem sendo elaborado no governo há semanas, para a redução de gastos públicos.

(Por Eduardo Simões)