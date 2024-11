Campeonato Espanhol volta com Barcelona tentando manter vantagem na liderança

Depois da pausa para a data Fifa, o Campeonato Espanhol volta neste final de semana com o líder Barcelona visitando o Celta de Vigo (11º) no próximo sábado (23), pela 14ª rodada, precisando vencer para manter a vantagem de seis pontos sobre o Real Madrid (2º), que tem um jogo a menos e no dia seguinte enfrenta o Leganés (14º).

A dúvida para o técnico do Barça, Hansi Flick, está no ataque. Com Ansu Fati novamente lesionado e Ferran Torres fora, só quatro atacantes estão à disposição.

No entanto, a grande incógnita é a presença ou não de Lamine Yamal, que não jogou pela seleção espanhola para se recuperar de uma pancada que sofreu em um jogo contra o Estrela Vermelha pela Champions.

O polonês Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha devem estar prontos para jogar no complicado estádio Balaídos e ajudar o Barça a somar pontos muito necessários.

O beneficiado com a possível ausência de Yamal seria Pau Víctor, embora Flick possa optar por adiantar Fermín López ou Dani Olmo para jogar pela ponta direita.

O Real Madrid também jogará fora de casa, com um time titular ainda não definido. As ausências de Carvajal e Tchouaméni se somam às de Lucas Vázquez e dos brasileiros Rodrygo e Éder Militão por problemas físicos.

O técnico Carlo Ancelotti também já pensa na visita ao Liverpool três dias depois, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, e contra o Leganés pode dar oportunidade a jogadores que buscam espaço na equipe.

Já o Atlético de Madrid (3º) quer manter a série de vitórias das últimas semanas em seu estádio contra o Alavés (15º).

O técnico Diego Simeone pode surpreender taticamente, já que, de acordo com a imprensa espanhola, fez vários testes com diversas escalações nos últimos dias.

A rodada começa na sexta-feira com o confronto entre Getafe (17º) e Valladolid (19º) e termina no domingo com o clássico basco entre Athletic Bilbao (6º) e Real Sociedad (8ª).

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Getafe - Valladolid

- Sábado:

(10h00) Valencia - Betis

(12h15) Atlético de Madrid - Alavés

Las Palmas - Mallorca

(14h30) Girona - Espanyol

(17h00) Celta Vigo - Barcelona

- Domingo:

(10h00) Osasuna - Villarreal

(12h15) Sevilla - Rayo Vallecano

(14h30) Leganés - Real Madrid

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 13 11 0 2 40 12 28

2. Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14

3. Atlético de Madrid 26 13 7 5 1 19 7 12

4. Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4

5. Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3

6. Athletic Bilbao 20 13 5 5 3 19 13 6

7. Betis 20 13 5 5 3 14 12 2

8. Real Sociedad 18 13 5 3 5 11 10 1

9. Mallorca 18 13 5 3 5 10 10 0

10. Girona 18 13 5 3 5 16 17 -1

11. Celta Vigo 17 13 5 2 6 20 22 -2

12. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

13. Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6

14. Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3

15. Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8

16. Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6

17. Getafe 10 13 1 7 5 8 11 -3

18. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

19. Valladolid 9 13 2 3 8 10 25 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

