BYD terá rival da Porsche e SUV híbrido flex nacional no Brasil em 2025

Atualmente líder em vendas de veículos eletrificados no Brasil, a BYD prepara uma expansão na sua oferta de automóveis no país em 2025. No ano que se aproxima, a marca chinesa terá seu primeiro modelo flex em nosso mercado, com produção local, e vai ingressar na categoria de carros mais luxuosos, sempre com foco na eletrificação.

As novidades foram confirmadas na última terça (19) a jornalistas brasileiros por Stella Li, vice-presidente global da BYD, durante entrevista coletiva em Shenzhen, na China - onde fica a sede da empresa.

UOL Carros foi até o país asiático, a convite da BYD, para acompanhar as festividades dos 30 anos de existência da empresa, que acaba de produzir seu veículo eletrificado de número 10 milhões no intervalo de apenas 16 anos.

O primeiro carro flex da companhia no Brasil e no mundo sairá da fábrica que a BYD está finalizando nas antigas instalações da Ford em Camaçari, na Bahia, e será um híbrido plug-in, de acordo com Stella.

A primazia caberá ao recém lançado Song Pro, cujo motor 1.5 aspirado, que hoje é abastecido exclusivamente com gasolina, passará a aceitar também etanol.

Quanto aos novos modelos que a BYD passará a oferecer no Brasil, destaque para a estreia da submarca de luxo Denza, que inicialmente terá três modelos eletrificados, todos importados da China: o sedã Z9, criado para concorrer com modelos alemães como Porsche Panamera; a minivan D9, exibida há alguns meses no Festival Interlagos, em São Paulo; e o SUV Bao 5, também apresentado no evento paulista.

Além disso, Stella Li confirmou a chegada do novo Song Plus, que via trazer dianteira redesenhada, mais potência e atualizações internas - cuja estreia pode acontecer ainda em 2024.

Outro SUV que será lançado no mercado brasileiro é o U8, que em outros mercados é comercializado pela submarca Yangwang, que designa os carros mais sofisticados e tecnológicos da BYD e que já tem exemplares circulando em nosso país. Grande, capaz de flutuar e navegar em áreas alagadas e com preço estimado em torno de R$ 1 milhão no Brasil, irá chegar até 2026.

Veja mais detalhes dos próximos lançamentos da BYD no Brasil:

Novo BYD Song Plus Premium

Imagem: Divulgação

Um dos modelos da BYD mais vendidos no Brasil, o SUV híbrido plug-in está prestes a ser atualizado no mercado brasileiro e acaba de mudar em mercados como o chileno.

As novidades chegam em dezembro na nova versão Premium, que irá conviver com a atual e, obviamente, será mais cara.

Por fora, o Song Plus Premium irá ganhar nova dianteira, abandonando o visual "Dragon Face" para adotar um estilo que lembra bastante o do sedã elétrico Seal.

Além disso, haverá uma discreta atualização das lanternas traseiras.

Por dentro, vai trazer novo cluster de 12,3 polegadas, que deixará de ser flutuante para ficar integrado ao restante do painel, mantendo a multimídia giratória de 15,3 polegadas.

Também terá seletor de marchas atualizado e vai trocar o motor 1.5 aspirado por uma unidade turbinada, elevando a potência combinada dos atuais 235 cv para 342 cv - enquanto o torque subirá de 40,8 kgfm para 53 kgfm.

A capacidade da bateria seve ser mantida nos atuais 18,3 kWh e a tração será integral.

Denza Z9

Imagem: Divulgação

Sedã de alto luxo concebido para buscar clientes de carros como Porsche Panamera e Taycan, tem acabament de alto nível e tecnologias como câmeras no lugar dos retrovisores externos.

Foi o carro que simbolizou a marca de 10 milhões de veículos híbridos e totalmente elétricos produzidos pela BYD.

Tem grande porte, medido 5,22 m de comprimento e 3,12 de distância entre-eixos. Conta com versões híbrida plug-in e 100% elétrica.

A primeira combina motor 2.0 turbo a gasolina com três propulsores elétricos, com potência combinada em torno de 860 cv, aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos e autonomia de 1.100 km no ciclo chinês CLTC.

Já a variante totalmente elétrica mantém os três motores a baterias, com cerca de 950 cv combinados, aceleração de zero a 100 km/h em 3,4 segundos e alcance de 630 km com uma carga completa. O Z9 também conta com uma estilosa variante shooting brake (perua), denominada GT, mas essa não está inicialmente prevista para o Brasil.

Denza D9

Imagem: Divulgação

A minivan premium, voltada ao transporte executivo, traz mimos como bancos com massageadores, teto panorâmico e até sete lugares, dispostos em três fileiras de assentos.

Tem versões híbrida plug-in, equipadas com motor 1.5 turbo e potência combinada de até 300 cv e autonomia que pode chegar a 965 km.

As variantes elétricas chega a374 cv e 620 km de alcance.

Bao 5

Imagem: Divulgação

O SUV híbrido plug-in é comercializado na China com a submarca Fangchengbao, que designa os veículos off-road mais robustos da BYD.

No Brasil, deve ser vendido com o emblema da Denza, juntamente com os modelos Z9 e D9.

Traz uma proposta mais robusta de SUV "raiz", com estrutura de carroceria sobre chassi, como a picape Shark.

O conjunto híbrido é formado pelo motor 1.5 turbo mais dois propulsores elétricos, rendendo em torno de 690 cv e 77,5 kgfm - sai da imobilidade e chega a 100 km/h em 4,8 segundos.

Com bateria de 31,8 kWh, tem autonomia em torno de 125 km no ciclo chinês e aptidões como tração 4x4 e reduzida.

U8

Imagem: Divulgação

Medindo 5,32 m de comprimento, 3,05 de entre-eixos e aproximadamente 2 m de largura, o SUV gigante reúne todas as tecnologias e capacidades atualmente disponíveis no portfólio da BYD.

Pelo menos um exemplar do U8, vendido na China com a submarca Yangwang, já está rodando em testes na capital paulista, cujos vídeos viralizaram nas rede sociais com um dos muitos "truques" do utilitário da divisão super premium da BYD: a capacidade de girar em torno do próprio eixo.

Isso é possível pelo fato de o utilitário esportivo totalmente elétrico vir com quatro motores, um instalado em cada roda - eles podem girar em sentido oposto e com torque diferente, possibilitando esse giro em 360 graus.

Outro destaque do U8 é que ele pode, literalmente, flutuar e até navegar na água, de forma emergencial, durante cerca de 30 minutos - um recurso muito útil para encarar alagamentos tão comuns em metrópoles como São Paulo em dias de chuva.

Os números de performance são superlativos: 1.300 cv de potência e 103,5 kgfm de torque, com aceleração de zero a 100 km/h em 3,6 segundos - notável para um veículo que pesa mais do que 3.400 kg.

O elevado peso é um desafio para a BYD homologar no Brasil o U8 como carro de passeio - já que, em nosso país, veículos com PBT (Peso Bruto Total, que é o peso do próprio veículo mais a respectiva capacidade de carga) superior a 3,5 toneladas é considerado caminhão.

Portanto, exige condutor habilitado com CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria C.

*Viagem a convite da BYD