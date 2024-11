Bolsonaro é 'pedrinha no caminho' de Tarcísio nas eleições, diz Kassab

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, comentou nesta terça (19) as eleições de 2026 e 2030 e afirmou que Tarcísio de Freitas (Republicanos) será eleito presidente do Brasil.

O que aconteceu

"Ele tem uma pedrinha no caminho chamada 'Bolsonaro'." Para o presidente do PSD a única coisa que impediria Tarcísio de se candidatar ainda para 2026 é a indisposição com Bolsonaro — que ainda quer ser candidato à presidência. A declaração foi feita em um evento com empresários, organizado pelo grupo Esfera.

"E eu não vejo adversário", disse Kassab sobre eleição de Tarcísio em 2030. Na opinião dele, mesmo que Lula não seja candidato em 2026, Tarcísio também não deve se lançar.

Tarcísio, para ser candidato, precisa renunciar daqui a um ano. Como ele vai anunciar que vai renunciar com essa postura do Bolsonaro?

Gilberto Kassab, presidente do PSD e Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo

"E eu não vejo adversário", completou Kassab. O partido dele, PSD foi o que mais elegeu prefeitos em 2024, colocando Kassab em posição de destaque na política nacional.

Kassab afirmou que se o petista se Lula e Tarcísio se candidatarem, o PSD vai disputar presidência. "O objetivo do PSD sempre será ter candidato próprio", segundo Kassab.

Kassab vê Lula reeleito se conseguir ajustar a pauta econômica. "Lula vai ter que definir agora qual é a dele, qual é o caminho dele. É o populismo, é o gasto, ou ele vai querer um país com equilíbrio fiscal e vai se dirigir mais ao centro?", indagou.

Ele também revelou o desejo de ser governador de SP. "Eu gostaria, sim, de ter essa oportunidade, seria o coroamento de uma carreira. Mas é uma vontade que não pode ser traduzida numa obstinação", relatou.