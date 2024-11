Batedeira KitchenAid está com 12% OFF, por R$ 1.879; por que é tão cara?

Objeto de desejo de chefs, confeiteiros, profissionais e amadores da cozinha, a batedeira KitchenAid Artisan está com descontos de até 12% e sai por R$ 1.879, utilizando um cupom de desconto na Amazon. O produto é considerado um ícone de design, além de versátil e robusto. Pode ser utilizada com mais de dez acessórios de diferentes funções (adquiridos separadamente).

Mas, ainda com a redução de preço, o produto é caro quando comparado com outros modelos. Para explicar o quê essa batedeira tem de diferente, ouvimos chefs de cozinha e citamos o que dizem alguns consumidores que já a usaram.

A chef confeiteira Carole Crema diz que sempre desejou ter uma e que ganhou a primeira de presente de casamento, em 2001. Ela ainda guarda o eletrodoméstico, que permanece em perfeito estado de funcionamento, com carinho.

Levando em consideração que ela é feita para durar, versátil e fácil de usar, o custo-benefício é evidente. Além da batedeira já proporcionar diversas possibilidades, de preparar um bolo a desfiar frango, ainda conta com vários acessórios que a transformam em um centro culinário. Carole Crema, confeiteira

A confeiteira, famosa pela marca de doces que leva seu nome (ela que criou o brigadeiro de colher), também diz que muitas criações foram feitas exclusivamente para usar a KitchenAid, que acabou servindo de inspiração.

O chef Carlos Silva, do Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, usa a batedeira na mistura dos ingredientes de uma das sobremesas mais solicitadas na categoria The Signature Level do hotel, a torta banoffe.

"Para podermos fazer essa receita em alta escala, e mantendo a qualidade, sempre usamos a batedeira. Usamos muito também para panificação e preparo de massas para bolos e doces variados", diz Silva, que afirma que a KitchenAid remete à durabilidade, qualidade e excelência no preparo de diversos pratos doces e salgados.

Não só os chefs como também os usuários "comuns" da batedeira citam que a qualidade do produto justifica o preço elevado da marca. Durabilidade, robustez (não balança na bancada), baixo consumo de energia, versatilidade, eficiência e beleza são os principais itens citados.

Ela é a melhor. Não se pode nem comparar com outras. É como uma Ferrari e um Fusca: ambos têm seu valor, mas entregam coisas totalmente diferentes. O material, a durabilidade, qualidade e entrega técnica da KitchenAid são diferenciais que a fazem ser uma grande referência sempre. Jorge Da Hora, personal chef na empresa Em Casa com Mais Requinte

A chef e professora de confeitaria Vivian Feldman diz que teve a sorte de poder utilizar as batedeiras da marca desde o início da carreira. "A KitchenAid é mais robusta, tem maior variedade de velocidades e seu formato permite maior abrangência dos batedores."

Ela diz que morou nos Estados Unidos, onde se apaixonou pelas cores e design das batedeiras da marca. "Comprei quatro de uma vez, quando inaugurei minha escola de confeitaria. Elas viraram um cartão postal para divulgação da sala de aula", afirma.

O que diz quem comprou

Além dos experts, veja algumas opiniões de consumidores que compraram o produto na Amazon.

Superou minhas expectativas, já fiz bolo, pão e atendeu superbem. Seu acabamento, as peças em si, são de ótima qualidade, é muito superior a muitas marcas que tem no mercado. Melhor compra que fiz até agora. Vale cada centavo investido. Só tem uma coisinha que preciso mencionar, ela é um pouco pesadinha. Mas nada que não possa carregar. É só um pequeno detalhe. Marcela Souza Moraes

Qualidade, resistência e beleza. Finalmente conquistei meu sonho de adquirir essa batedeira maravilhosa. Estou muito satisfeita com essa aquisição. Ruth

A batedeira é maravilhosa, super facilita na cozinha e, com os acessórios corretos, nem se fala no que ela pode fazer. Tive problema, mas levei na assistência da marca e resolveram na mesma hora, voltei com ela no mesmo dia para casa e nunca mais deu defeito. Felipe Barbosa da Paixão

Comprei uma batedeira orbital mais barata para fazer pães semi-integrais. A batedeira quebrou o eixo (de plástico) e ao comprar outra resolvi investir mais e comprar a KitchenAid. O resultado me surpreendeu. Não só é uma batedeira muito mais robusta que a minha anterior como também as massas ficaram muito melhores. Não só atingir o ponto de véu ficou mais fácil, como as massas ficaram mais lisas. E em massas onde a malha de glúten tem pouca relevância (pão de centeio) a batedeira mistura a massa num nível muito superior ao que esperava, o que se traduz em massas mais macias e sabores mais leves (a massa fica literalmente sem nós). Para quem está decidindo entre essa batedeira e outra mais barata e fará pão, recomendo que compre de cara a KitchenAid para não perder dinheiro Johnatas Teixeira de Freitas

Não é de plástico. É robusta, porém pesada. Extremamente silenciosa. Atende perfeitamente, deve durar muitos anos. Gastão Wagner Jr.

*Com informações de matéria publicada em 24/08/2023.

