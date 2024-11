2 em 1: parafusadeira e furadeira WAP está com 11% OFF, por R$ 150

Há sempre manutenções a serem feitas em casa, por isso, uma parafusadeira, que também desempenha a função de furadeira, pode ser eficiente. Para ajudar nos pequenos reparos, o Guia de Compras UOL achou um modelo da WAP com desconto de 11%, custando menos de R$ 150 na Amazon.

Segundo o fabricante, a parafusadeira é compacta e acompanha uma maleta com acessórios, como brocas e chaves de fenda. Confira a seguir mais detalhes sobre o produto e as opiniões de quem já o comprou:

O que a WAP diz sobre a parafusadeira?

Compacta, porém robusta, é indicada para manutenção e pequenas reformas residenciais;

O seletor de reverso, que inverte o sentido de rotação, permite que você aperte ou solte parafusos;

O seletor de torque tem 18 níveis para parafusar e um nível para perfurar, além de ajuste de velocidade por pressão no gatilho;

Acompanha maleta com acessórios, como brocas, bits e chaves de fenda e Phillips;

É bivolt e opera com bateria recarregável de tecnologia lítio, o que permite mobilidade e maior vida útil ao produto;

LED indicativo de nível da bateria sinaliza o momento de recarregar;

Design ergonômico para maior conforto durante o uso.

O que diz quem comprou?

A parafusadeira da WAP tem nota média é de 4,7 (de um máximo de cinco), com mais de dez mil avaliações. Os consumidores apontaram pontos positivos como bom custo-benefício, praticidade e leveza do produto. Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou:

Na minha avaliação, ótimo custo-benefício. Ferramenta para trabalhos de "quebra galho" em casa. Para quem for comprar é importante deixar a bateria carregar no mínimo seis horas antes da primeira utilização. Levi

O produto é de excelente qualidade. Funciona bem. Muito legal e útil a lanterna frontal e também tem uma bateria bem autônoma. As brocas não são da melhor qualidade, mas basta comprar depois para substituí-las. Excelente custo-benefício. Daniel

É muito prática e leve. A bateria carregou bem devagar da primeira vez, mas usamos bastante até acabar. O produto é pequeno, não pesa, e os acessórios são variados e bem funcionais. Recomendo muito a compra pelo custo-benefício. Luiza Rabello

O produto é ótimo. Leve, pequeno e a maletinha cabe em qualquer lugar. Aparafusa em concreto e madeira muito bem. Fácil de usar, colocar e tirar os pinos. Eu não sou acostumada, nem um pouco, a usar furadeiras e consegui usar essa com muita facilidade e rápido. Maria Beatriz

Pontos de atenção

As principais críticas ao produto são relacionadas aos seus acessórios — especialmente as brocas, consideradas frágeis por alguns clientes. Há ainda reclamações sobre a bateria e a potência da ferramenta. Confira opiniões de quem não ficou 100% satisfeito com a compra:

A parafusadeira não executa bem o serviço de aparafusar. Não tem força o suficiente para parafusos de bucha 8 ou 10 mm. Juscelino de Farias Maribondo

Só consegui usar uma vez. Se deixar dois meses parado, não funciona mais. Não sei, se é por conta da bateria, ou do próprio motor. Decepção total. Deixei de comprar de outra marca bem mais consolidada por essa da WAP. Marcelo Sá

A função furadeira é fraquíssima. Não consegui furar nenhuma vez, mesmo seguindo todos passos do manual. Meu pai, que trabalha com isso, não conseguiu também. Fraquíssima. Não vale a pena caso queira de fato uma furadeira. Para parafusadeira, funciona, mas também não é a melhor. Monica

A parafusadeira é construída em material de boa qualidade, no entanto, possui pouco torque e os acessórios são bem frágeis. Uma das brocas para madeira quebrou no primeiro uso. As chaves não conseguem ter bom encaixe com todos os tipos de parafusos. Luan Henrique

