'Não temos que xingar ninguém', diz Lula após Janja ofender Elon Musk

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste sábado (16), no Rio de Janeiro (RJ), que o Festival Aliança Global, que faz parte da programação do G20, não é espaço para ofender ninguém. A fala aconteceu na presença de Janja da Silva, horas depois da primeira-dama usar a expressão "fuck you" contra Elon Musk, dono do X e futuro integrante do governo de Donald Trump.

O que aconteceu

Lula falava sobre o tema do Festival Aliança Global: Pro dia nascer feliz, que é a luta contra a fome. Ao lembrar de uma visita ao Papa Francisco quando saiu da prisão, em 2019, o presidente disse que queria fazer uma ação mundial que discutisse essa questão.

Eu queria dizer pra vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade Lula, no Festival Aliança Global

A primeira-dama estava em cima do palco. Janja assistia o discurso do presidente ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o cantor Gilberto Gil —que já foi chefe da mesma pasta em outras gestões.

Durante a frase, Janja manteve a mesma reação que estava desde o início do discurso. O semblante de sorriso permaneceu em grande parte do discurso de Lula.

Fuck You, Elon Musk

Mais cedo, durante o evento G20 Social, a primeira-dama xingou o empresário quando fazia uma crítica a fake news. Janja mandou Musk 'se f*' em inglês durante painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20.

Buzina de navio foi gancho para xingamento em inglês. Som interrompeu fala de Janja, que emendou no ato: "deve ser o Elon Musk". "Eu não tenho medo de você", disse ela em seguida — antes de xingar o sul-africano.

"Eles vão perder a próxima eleição", respondeu Musk em inglês. A mensagem foi publicada às 18h27 em sua conta no X, acompanhada de dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.

Musk chefiará Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Ele foi indicado para vaga por Donald Trump, que foi eleito presidente dos EUA recentemente. O empresário é dono do X (antigo Twitter) — apontado hoje como um dos principais ambientes digitais de difusão de desinformação — e outras empresas de tecnologia e outras áreas.