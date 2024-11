Produção industrial dos EUA cai em outubro sob impacto de greve da Boeing e furacões

WASHINGTON (Reuters) - A produção industrial dos EUA caiu pelo segundo mês consecutivo em outubro, prejudicada por furacões e pela greve dos trabalhadores de fábricas da Boeing, mas a expectativa é de uma recuperação em novembro, à medida que o impacto desses fatores for diminuindo.

A produção industrial caiu 0,3% no mês passado, após um declínio revisado para baixo de 0,5% em setembro, informou o Federal Reserve nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que a produção industrial cairia 0,3%, depois de uma queda de 0,3% relatada anteriormente em setembro.

O Fed estimou que a greve deprimiu a produção industrial em 0,2 ponto percentual em outubro, depois de um impacto de 0,3 ponto percentual em setembro. O furacão Milton e os efeitos persistentes do furacão Helene subtraíram 0,1 ponto percentual da produção.

Os grevistas voltaram ao trabalho na semana passada, após aceitarem um novo contrato, e as interrupções causadas pelos furacões praticamente desapareceram.

A produção industrial caiu 0,3% em relação ao ano anterior em outubro.

A produção das fábricas diminuiu 0,5% no mês passado sobre o mês anterior, depois de cair 0,3% em setembro, e caiu 0,3% em uma base anual. O setor industrial, que responde por 10,3% da economia, tem enfrentado dificuldades em meio a taxas de juros mais altas. É provável que ele siga em compasso de espera por algum tempo ainda, mesmo com o banco central dos EUA tendo iniciado seu ciclo de flexibilização.

A produção de veículos automotores e peças caiu 3,1% no mês passado, enquanto a produção aeroespacial caiu 5,8%. Isso resultou em uma queda de 1,2% na produção de bens duráveis.

A produção de manufaturas não duráveis aumentou 0,1%, conforme ganhos na produção de produtos químicos, papel, petróleo e carvão compensaram quedas na produção das fábricas têxteis, bem como de vestuário e couro, impressão e suporte, e produtos de plástico e borracha.

A produção de mineração subiu 0,3% no mês passado, depois de ter caído 1,9% em setembro. A produção do setor de serviços públicos aumentou 0,7%, depois de ter registrado um aumento de 0,3% no mês anterior.

A utilização da capacidade produtiva do setor industrial, uma medida de como as empresas estão usando plenamente seus recursos, caiu de 77,4% em setembro para 77,1%. Ela está 2,6 pontos percentuais abaixo de sua média de 1972-2023.

(Reportagem de Lucia Mutikani)