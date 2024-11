Economia do Reino Unido contrai em setembro

Por Andy Bruce

(Reuters) - A economia do Reino Unido sofreu uma contração inesperada em setembro e o crescimento desacelerou no terceiro trimestre, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, o que representa um retrocesso inicial para as ambições da ministra das finanças, Rachel Reeves, de dar início a uma recuperação sustentada.

O produto interno bruto caiu 0,1% em termos mensais em setembro, uma vez que o setor de serviços ficou estagnado, enquanto a manufatura e a construção caíram, informou o gabinete nacional de estatísticas.

No terceiro trimestre como um todo, a economia britânica cresceu 0,1%, desacelerando em relação ao crescimento de 0,5% registrado no segundo trimestre.

Economistas consultados pela Reuters e pelo Banco da Inglaterra previram uma expansão de 0,2% no período de julho a setembro, desacelerando em relação ao rápido crescimento do primeiro semestre, quando a economia estava se recuperando da recessão superficial do ano passado.

"Melhorar o crescimento econômico está no centro de tudo o que estou tentando alcançar, e é por isso que não estou satisfeita com esses números", disse Reeves.

"Agora vamos proporcionar crescimento por meio de investimentos e reformas", acrescentou.

Na quinta-feira, Reeves prometeu reiniciar a regulamentação que rege o setor financeiro "joia da coroa" do Reino Unido, que, segundo ela, sufocou o crescimento econômico.

Um aumento trimestral de 1,2% no investimento empresarial, que vem crescendo há quatro trimestres, foi um ponto positivo nos dados desta sexta-feira.