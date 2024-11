PF é acionada após suspeita de bomba em banheiro de aeroporto em GO

A Polícia Federal foi acionada na manhã desta sexta-feira (15) para investigar uma suspeita de bomba no aeroporto de Goiânia. Após análise, a corporação informou que não se trata de um artefato explosivo.

O que aconteceu

Uma perícia será realizada no material para confirmar o que havia dentro da casa, informou a PF ao UOL.

A caixa de sapato fechada com fita foi encontrada no banheiro masculino do aeroporto. Em nota, a administração do aeroporto informou que seguiu todos os protocolos de segurança.

15.nov.2024 - Caixa de sapato com fita encontrada em lixeira do aeroporto Imagem: Divulgação

Saguão precisou ser esvaziado, e PF isolou a área por cerca de duas horas. A reportagem da TV Globo mostrou que passageiros aguardavam a liberação do local sentados em calçadas.

A administração esclareceu que o isolamento interrompeu temporariamente a operação do aeroporto. Por volta das 14h, o fluxo de passageiros pelo terminal, incluindo os procedimentos de check-in, foi retomado após restrição na circulação. "A medida foi adotada em cumprimento aos protocolos de segurança, devido à presença de um objeto suspeito em um dos banheiros do aeroporto", esclareceu.

Não houve atrasos e cancelamentos de voos, acrescentou a administração.