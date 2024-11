Republicanos do Senado dos EUA escolhem John Thune como próximo líder

Por David Morgan e Bo Erickson

WASHINGTON (Reuters) - Os republicanos do Senado dos Estados Unidos elegeram John Thune para liderar a casa no próximo ano, optando por um membro bem conceituado e ignorando uma campanha de pressão pública feita por aliados de Donald Trump para escolher um leal ao presidente eleito.

A vitória do senador de Dakota do Sul é um sinal de que o Senado poderá manter algum grau de independência de Trump no próximo ano, quando os republicanos controlarão a Casa Branca e as duas casas do Congresso. Os republicanos terão pelo menos 52 assentos no Senado de 100 lugares e, na quarta-feira, foi projetado que manterão uma pequena maioria na Câmara dos Deputados.

Em uma coletiva de imprensa, Thune disse que seu objetivo será confirmar rapidamente os indicados de Trump e trabalhar para ajudá-lo a cortar gastos e reforçar a segurança nas fronteiras.

"Estamos animados em recuperar a maioria e começar a trabalhar com nossos colegas na Câmara para impulsionar a agenda do presidente Trump", afirmou ele.

Thune disse que não vai diminuir o limite tradicional de 60 votos de "obstrução" do Senado, necessário para fazer avançar a maioria das leis, o que exigirá que ele garanta o apoio dos democratas na maior parte do tempo.

Thune, de 63 anos, é visto como um institucionalista equilibrado e um parlamentar experiente que mantém relações estreitas com muitos de seus pares republicanos. Atualmente, ele é o segundo republicano da Câmara e sucederá Mitch McConnell, de 82 anos, o líder do partido que está há mais tempo no cargo na história do Senado. Ele foi eleito pela primeira vez para o Senado em 2004.

Thune venceu o senador John Cornyn, do Texas, outro institucionalista de longa data, por 29 votos a 24. Rick Scott, da Flórida, um aliado próximo de Trump que foi apoiado por personalidades influentes, como o bilionário Elon Musk e o comentarista conservador Sean Hannity, foi eliminado na primeira rodada de votação.