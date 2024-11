Petróleo sobe, mas perspectiva de oferta excedente preocupa o mercado

As cotações do petróleo oscilaram nesta quinta-feira (14), mas fecharam em alta, em um mercado preocupado com a perspectiva de excesso de oferta nos próximos meses.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu 0,39% em Londres, para 72,56 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em dezembro, também avançou 0,39%, fechando em 68,70 dólares.

"O mercado está tentando decidir qual direção tomar", resumiu à AFP Stephen Schork, do Schork Group, para quem os preços do petróleo "estão atualmente em um período de consolidação".

"As perspectivas para o próximo ano continuam preocupantes, sendo a última delas o relatório da Agência Internacional de Energia [AIE]", destacou John Kilduff, da Again Capital.

Em seu relatório publicado nesta quinta, a AIE revisou ligeiramente para cima suas previsões para a demanda de petróleo em 2024, mas alertou que a tendência é de uma "desaceleração significativa" no aumento do consumo de petróleo. Em 2025, pode haver uma oferta excedente, acrescentou.

Na terça-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisou novamente para baixo sua estimativa de demanda para 2024 e 2025.

pml-ni/spi/mr/cjc/ic/rpr

© Agence France-Presse