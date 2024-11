Usar gloss da Vult com sabor de Fruit-Tella é pura sensação de nostalgia

E se juntarmos dois produtos nostálgicos em uma embalagem só: um gloss, que se usava muito no começo da década de 2000 e que voltou com tudo para a maquiagem, e o cheirinho das balas da Fruit-tella? Foi isso que a Vult fez em parceria com a marca de doces.

Testei os hidratantes labiais, vendido nas opções Caramelo, Morango com Creme e Fruit Mix, e a sensação foi de pura nostalgia.

A linha conta com outros itens: três lip balms (Caramelo, Morango com Creme e Fruit Mix) e quatro esmaltes (Marrom Caramelo e Vermelho Morango, que são cremosos, Rosa Morango com Creme, perolado, e o Roxo Blueberry). Os preços são bem acessíveis e variam de R$ 6,90 (esmaltes) a R$ 25,99 (hidratantes labiais).

O que eu achei

Testamos os hidratantes lábiais Vult + Fruit-Tella Imagem: Rafaela Polo/UOL

Textura macia: é muito gostoso passar o produto na boa. Ele é macio e desliza bem nos lábios, permitindo uma aplicação uniforme.

Não escorre: Ao contrário do que acontece com muitos tipos de gloss, esse não escorre. Não é aguado, tem uma textura mais grossa que permite que você tenha conforto durante o uso.

Cores lindas: As cores dão um ar de saúde na boca e a pigmentação que fica é muito bonita. Ideal do escritório ao happy hour.

Custo-benefício: É bem baratinho. Por pouco mais de R$ 20 você já consegue ter uma cor que combine com a sua paleta na bolsa o tempo todo.

Durabilidade: Dura bastante. Como ele não escorre na boca, e não fica derretido depois de um tempo, você consegue ficar horas com eles sem manchar. Testei os três produtos durante o meu dia de trabalho e tive o mesmo resultado.

Pontos de atenção

Pouca quantidade: O hidratante tem apenas 8 ml na embalagem. Às vezes, parece que eu estava apertando ar e não saía nada. Precisei dar uma balançada na embalagem para o produto chegar até a ponta.

Quem pode gostar

Se você tem mais de 25 anos vai adorar ter um desses hidratantes labiais na bolsa, eles valem o investimento.

Além de lembrar o cheiro de infância, eles também são bons finalizadores de maquiagem. Como não derretem e nem escorrem, podem ser usado no lugar do batom diariamente.

Além de tudo, não é um gloss com toque infantil (aquele que só dá brilho na boca). As tonalidades suaves dão um ar natural e jovial, mas que pode ser usado por mulheres de todas as idades.

