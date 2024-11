Líder da Coreia do Norte ordena produção em massa de drones suicidas, diz KCNA

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, orientou um teste de drones suicidas e ordenou a produção em massa da arma aérea, dizendo que a introdução desses equipamentos ao redor do mundo exige uma atualização urgente de teoria militar, disse a imprensa estatal nesta sexta-feira (ainda quinta-feira no Brasil).

Kim já havia supervisionado o teste de drones suicidas no início do ano, em meio a uma cooperação militar em rápido desenvolvimento com a Rússia, levantando questões sobre se está recebendo ajuda técnica de Moscou para desenvolvê-los.

Também conhecidas como "munições de vadiagem", essas armas têm sido amplamente utilizadas na guerra na Ucrânia e no Oriente Médio.

"Kim enfatizou a necessidade de construir um sistema de produção em série o mais cedo possível e entrar em produção em massa em grande escala", disse a agência de notícias estatal KCNA.

Kim afirmou que a competição pelo uso de drones para fins militares está se acelerando em todo o mundo, com autoridades militares provavelmente reconhecendo seu sucesso em conflitos de várias escalas.

"Essa mudança objetiva exige urgentemente a atualização de muitas partes da teoria, prática e educação militares", disse Kim, segundo a KCNA.

A Coreia do Norte enviou drones através da fronteira com o Sul, voando por horas em áreas importantes, incluindo a capital Seul, e sobre a zona de exclusão aérea em torno do escritório presidencial sul-coreano.

Isso fez com que a Coreia do Sul utilizasse armas para abater os drones norte-coreanos.

Coreia do Norte e Rússia ratificaram recentemente uma parceria estratégica abrangente que seus líderes assinaram em junho, que inclui um pacto de defesa mútua.

A Coreia do Norte enviou tropas para as linhas de frente ocidentais da Rússia na guerra com a Ucrânia, e autoridades sul-coreanas e norte-americanas disseram que os soldados norte-coreanos entraram em combate contra a Ucrânia ao lado das forças russas.