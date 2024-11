Conab: Safra 2024/25 vai aumentar 8% e totalizar 322,5 milhões de toneladas

A safra 2024/25 contará com a produção de 322,53 milhões de toneladas de grãos, segundo estimativa apresentada nesta quinta-feira (14) pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Se confirmado, o resultado representará um aumento de 8,2% (cerca de 24,6 milhões de toneladas a mais) se comparado com o resultado obtido no último ciclo.

O que vai acontecer

Estimativa de aumento da safra representa elevação na área plantada. Há ainda uma expectativa de recuperação na produtividade média das lavouras no Brasil. Ao longo do ciclo 2024/2025, as previsões apontam para a colheita de 81,4 milhões de hectares, ante os 79,9 milhões de hectares cultivados na safra 2023/24.

Maior crescimento é esperado para a área semeada de arroz na safra. A produção do grão deve superar 1,6 milhão de hectares em 2023/24 para 1,77 milhão de hectares no atual ciclo. A semeadura já teve início nas principais regiões produtoras e chega a 65% da área, conforme publicado no documento Progresso de Safra desta semana.

Para o feijão também é prevista uma recuperação na área cultivada. A alta de 3,6% projetada para a primeira safra da cultura corresponde à colheita de 892,3 mil hectares. Com isso, a produção no primeiro ciclo da leguminosa está prevista em 991,6 mil toneladas. Somando as três safras do grão, a expectativa é de uma safra em torno de 3,3 milhões de toneladas, 1,8% acima do volume obtido em 2023/24.

Estimativas mostram aumento de 2,6% da área plantada de soja. A projeção mostra o avanço para 47,36 milhões de hectares destinados à cultura, ocasionado pela recuperação nas produtividades médias das lavouras de 9,6%. Esse cenário aponta para uma produção estimada em 166,14 milhões de toneladas.

Condições climáticas favorecem as atividades, afirma a Conab. Segundo a confederação, o preparo do solo e a semeadura são beneficiados pelas temperaturas, o que já resulta em um percentual semeado 66,1%, acima da última safra no mesmo período.

As culturas de inverno começam a entrar nos estágios finais. A colheita do principal cereal, o trigo, respondendo a 79,4% da área semeada. A previsão atual aponta para uma produção de 8,11 milhões de toneladas para o grão, volume estável quando comparado com o ciclo anterior.