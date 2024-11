STOXX 600 oscila pouco à medida que ganhos em energia compensam perdas em tecnologia

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa oscilava pouco nesta quarta-feira, com o aumento das ações do setor de energia compensando as perdas do setor de tecnologia, enquanto o foco permanecia em uma leitura sobre a inflação dos Estados Unidos, que pode alterar as expectativas do mercado sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice STOXX 600 subia 0,13%, a 502,89 pontos, depois de cair até 0,2% no início da sessão. No entanto, o índice permanecia próximo de uma mínima de três meses atingida na terça-feira.

As ações de tecnologia, com queda de 0,5%, estavam entre os subsetores que mais perdiam, enquanto o setor automotivo recuava 0,4%.

Os papéis de energia, no entanto, avançavam 1,3%, enquanto as ações de recursos básicos subiam 1%.

A leitura de outubro da inflação ao consumidor dos EUA será divulgada às 10h30 (horário de Brasília) e deve mostrar que a alta dos preços aceleraram para 2,6% na base anual, de 2,4% em setembro.

Atualmente, operadores veem uma chance de 62% de o Fed cortar os juros em 25 pontos-base em dezembro, em comparação com uma chance de mais de 84% observada há um mês, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

As expectativas em relação aos juros têm mudado recentemente, já que os mercados continuam precificando os efeitos das medidas prometidas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo redução de impostos e aumento de tarifas, que são vistas como inflacionárias.

As escolhas de Trump para cargos importantes do novo governo têm sido indivíduos que provavelmente seguirão a política "América em primeiro lugar". Isso está levantando preocupações sobre o impacto do crescimento na Europa e na China", disseram analistas da Jefferies em uma nota.

"Também está gerando preocupações sobre a inflação, já que as tarifas e contra-tarifas provavelmente levariam a um crescimento menor e a uma inflação maior."

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,24%, a 8.045 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,34%, a 19.098 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,19%, a 7.240 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,50%, a 33.775 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,38%, a 1.425 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,43%, a 6.360 pontos.