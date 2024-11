Equatorial tem alta anual de 25% no lucro ajustado do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Equatorial divulgou nesta quarta-feira lucro líquido ajustado de 790 milhões de reais no terceiro trimestre, resultado 25% acima do apurado no mesmo período do ano passado, impulsionado pelo segmento de distribuição.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Equatorial de julho a setembro somou 2,9 bilhões de reais, crescimento de 16,3% frente à mesma etapa de 2023, também apoiado na divisão de distribuição.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 744,2 milhões de reais e Ebitda de 2,8 bilhões para a companhia no período, segundo estimativas compiladas pela Lseg.

No consolidado, a margem bruta ajustada do grupo expandiu 12,6% ano a ano, totalizando 4,3 bilhões de reais.

A companhia destacou em relatório de resultados o crescimento da operação em Goiás (Equatorial Goiás) em função de revisão tarifária realizada em outubro de 2023, como apoio para o desempenho em distribuição.

