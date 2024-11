Cyrela tem lucro líquido acima do esperado no 3º tri de R$473 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Cyrela registrou lucro líquido de 473 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 88% na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.

Expectativa média de analistas apontava para um lucro líquido de 396 milhões de reais para a companhia no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

A empresa especializada em imóveis de alto padrão viu sua receita líquida subir 25% nos meses de julho a setembro no comparativo anual, a 2 bilhões de reais, mas a margem bruta apresentou recuo marginal de 0,2 ponto percentual, a 33,3%.

A companhia já havia divulgado anteriormente prévia operacional do período, com vendas somando 3,2 bilhões de reais, avanço de 41% ano a ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)