Homem-bomba tentou entrar no STF, afirma a vice-governadora do DF

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta quarta-feira (13) que homem que morreu em frente ao STF nesta noite tentou entrar no edifício, mas não conseguiu.

O que aconteceu

Celina disse que o homem primeiro causou explosões em seu veículo, no estacionamento entre os anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados. Depois seguiu em direção ao STF, mas não conseguiu entrar. Teria, então, explodido artefatos do lado de fora do prédio.

Ele morreu na explosão. O corpo ainda não foi periciado, disse Celina, porque ainda há artefatos nele, e as autoridades suspeitam que possam ser mais explosivos. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) está em Roma com família, de licença oficial.

O dono do carro encontrado perto da Câmara é Francisco Wanderley Luiz. Celina não citou o nome de Francisco, mas confirmou em coletiva nesta noite que o homem morto é o dono do carro. "É o nome que está circulando na imprensa", disse.

O catarinense de Rio do Sul foi candidato a vereador em 2020 pelo PL. À época, ele se candidatou com o nome Tiü França, recebeu 98 votos e não foi eleito.

A governadora em exercício evitou falar em terrorismo e disse que é prematuro apontar suspeitas neste momento. Afirmou, porém, que as autoridades neste momento trabalham com a hipótese de que teria sido um suicídio. Ainda segundo ela, a Polícia Civil abriu uma investigação, e a área de inteligência está levantando dados para checar se há mais alguma ramificação dos episódios ocorridos.

Celina pediu que o Congresso determine ponto facultativo aos funcionários do Legislativo. "Nós ainda estamos em operação neste momento", falou. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), suspendeu os trabalhos programados para a Casa até as 12h de amanhã. Ibaneis Rocha (MDB-DF), o governador do DF, está de licença oficial, em viagem a Roma.

A governadora informou ainda que a PM do DF reforçou a segurança em todas as residências oficiais.

As investigações sobre as explosões serão submetidas ao STF (Supremo Tribunal Federal) para a Corte avaliar em qual instância ficará o caso. Além da investigação da Polícia Civil, a Polícia Federal também instaurou um inquérito. Celina disse esperar que o episódio seja um caso de "lobo solitário", isto é, sem envolvimento de mais pessoas.

A gente espera realmente que seja um lobo solitário

Governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP-DF)

Explosões e praça fechada

Um homem morreu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) e um carro explodiu entre os anexos 2 e 4 da Câmara dos Deputados na noite desta quarta. Em seguida, a Polícia Militar fechou a Praça dos Três Poderes e a Polícia Federal anunciou que vai abrir inquérito para apurar o ocorrido.

As explosões ocorreram por volta das 19h30 em intervalo de poucos segundos. A sessão do STF já havia sido encerrada, mas ainda havia muitas pessoas deixando o edifício do STF. Nesta quarta (13), foi realizada uma sessão para ouvir autoridades e representantes da sociedade civil sobre as operações policiais realizadas nas favelas do Rio de Janeiro.