Minério de ferro tem comportamento misto após dados da China e decepção com estímulos

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro tiveram comportamento misto nesta terça-feira, com os investidores avaliando os dados econômicos fracos da China, o maior consumidor mundial de minério, depois que as últimas medidas locais de estímulo não foram satisfatórias e tiraram o fôlego dos mercados na sessão anterior.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,26%, a 766,0 iuanes (105,87 dólares) a tonelada, depois de cair quase 3% na segunda-feira.

Enquanto isso, o minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura caiu 0,26%, para 100,4 dólares a tonelada.

Os novos empréstimos bancários na China recuaram mais do que o esperado, atingindo o nível mais baixo em três meses em outubro, mostraram dados na segunda-feira, uma vez que os maiores estímulos para sustentar uma economia vacilante não conseguiram impulsionar a demanda por crédito.

A segunda maior economia do mundo revelou um pacote de 10 trilhões de iuanes na sexta-feira para aliviar as tensões de endividamento de governos locais e estabilizar o crescimento econômico, conforme enfrenta uma nova pressão da reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

"A falta de mais apoio ao mercado imobiliário da China pesou sobre o mercado de minério de ferro e foi exacerbada por sinais de demanda fraca", disseram analistas do ANZ em nota.

As reservas portuárias de minério de ferro na China têm se expandido nas últimas quatro semanas, atingindo o nível mais alto desde o início de setembro, disse o ANZ.

Os preços do minério de ferro importado da China continuaram a perder terreno nos mercados portuário e marítimo em 11 de novembro, enquanto as negociações para estoques portuários também esfriaram, disse a consultoria chinesa Mysteel.

(Reportagem de Gabrielle Ng)