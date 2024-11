Cidades espanholas atingidas por enchentes se preparam para outra tempestade

MADRID (Reuters) - As cidades atingidas pelas enchentes perto da cidade de Valência, no leste da Espanha, corriam nesta terça-feira para limpar o sistema de esgoto de lama e detritos, empilhar sacos de areia e cancelar atividades escolares enquanto se preparavam para outra tempestade que se aproxima.

Duas semanas após as piores enchentes da história moderna da Espanha matarem mais de 200 pessoas, o serviço meteorológico nacional AEMET emitiu um alerta laranja, o segundo mais alto, para chuvas fortes ou torrenciais previstas para a quarta-feira na mesma área.

O AEMET prevê até 120 mm de chuva em 12 horas. Embora não se espere que a tempestade seja tão poderosa, ela poderá ser devastadora para as cidades que ainda estão se recuperando.

O impacto da chuva pode ser grave devido à quantidade de lama já existente no solo e às condições do sistema de esgoto, disse a jornalistas Rosa Tauris, porta-voz do comitê de emergência de Valência.

Milhares de trabalhadores estão limpando prédios e removendo a lama que se acumulou nas ruas e calçadas e entupiu os bueiros nas cidades e subúrbios de Valência.

O comitê de emergência emitiu um aviso especial solicitando que os municípios e as organizações tomem medidas preventivas, incluindo o fechamento de escolas.

Tauris recomendou que os cidadãos trabalhem remotamente quando possível, evitem viagens não essenciais e acompanhem as atualizações dos serviços de emergência.

O conselho municipal de Chiva, um dos locais mais atingidos, cancelou aulas e atividades esportivas, enquanto na vizinha Aldaia, os trabalhadores empilharam sacos de areia para proteger a cidade.

"Estamos colocando sacos de areia para substituir as comportas que as enchentes anteriores derrubaram", disse o funcionário municipal Antonio Ojeda, esperando que isso evite que a ravina de Saleta transborde novamente.

Eles também estão limpando as valas e os bueiros obstruídos por árvores, pneus e peças de carros.

Na segunda-feira, 10.000 toneladas de móveis, eletrodomésticos e roupas foram removidas, quase a mesma quantidade de lixo que Valência descarta em um ano.

As autoridades valencianas suspenderam as aulas e as atividades nos centros recreativos dos subúrbios atingidos pelas enchentes, aconselhando os voluntários que se aglomeraram na área para ajudar na limpeza a evitar viagens.

Os alertas meteorológicos do AEMET abrangem grande parte da costa mediterrânea da Catalunha, Valência, Andaluzia e Ilhas Baleares.

(Reportagem de Emma Pinedo)