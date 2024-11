Resultado profissional em casa: xampu Redken promete restauração dos fios

O Guia de Compras UOL encontrou o xampu Extreme, da Redken, para quem busca cuidados profissionais, que promete fornecer força e reparação para os cabelos. O produto está com desconto de 30%, custando R$ 106,90 na Beleza na Web.

Segundo a marca, o xampu age de forma a garantir resultado de máxima reparação para todos os tipos de cabelo, principalmente aqueles com fios danificados. Descubra o que diz o fabricante sobre o produto e as opiniões de quem já o usou.

O que diz a Redken sobre o xampu

Promete limpeza profunda;

Restaura o brilho e fortalece o cabelo;

Possui fórmula de pH balanceado com complexo fortalecedor e enriquecida com proteína;

Recomendado para cabelos quebradiços e danificados.

O que diz quem comprou

Na Beleza na Web, esse xampu possui nota média de 4,8 estrelas, enquanto na Amazon são 4,7 (máximo de cinco). Os consumidores apontaram como vantagens a hidratação e restauração dos fios.

O cabelo fica sedoso, macio e disciplinado, garantindo um penteado fácil a qualquer momento. Angela Crispim

O xampu se adaptou ao meu cabelo, ele é cheiroso e a minha esposa elogiou bastante o efeito no cabelo dela. O foco na hidratação foi totalmente cumprido. Erico Martins

Meus cabelos ficaram muito hidratados desde a primeira lavagem! Um produto excelente para quem tem cabelos danificados por processos químicos e físicos! Ketlin Venz

Meu cabelo é liso natural, oleoso e a única química que faço é um botox para deixar o cabelo mais alinhado por eu ter um corte Chanel, simplesmente amei de verdade, primeira vez usando um xampu profissional e tive a melhor experiência. Cabelo brilhoso, macio, sedoso e extremamente tratado. Larissa

Pontos de atenção

O xampu da Redken foi criticado por alguns consumidores por aumentar o frizz do cabelo e ter um aroma desagradável. Confira os comentários avaliativos:

Gostei da fórmula. Porém, no meu cabelo, não diminuiu a queda, ficou a mesma coisa. Não faz milagre. Virgínia

Particularmente não gostei do produto. Apesar de ter encorpado meu cabelo que é fino, aumentou definitivamente o frizz do cabelo. Flávia

Só não gostei do cheiro. A textura do meu cabelo mudou após o uso, mais brilho, mais força e ficou mais macio. Eu não conhecia a linha, comprei baseada nos comentários. Amei! Erika

O cabelo fica com frizz. Prá mim não deu muito certo. Esther Marco Wenna

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.