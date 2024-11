Suécia escolhe Embraer C-390 Millennium como nova aeronave militar de transporte tático

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Suécia escolheu o Embraer C-390 Millennium como nova aeronave de transporte tático do país, informou a fabricante brasileira de aviões no sábado.

O negócio marca a primeira compra do C-390 por um país do norte da Europa, disse a Embraer em um comunicado. Expandir sua presença no exterior com mais vendas do C-390 é um dos principais objetivos da unidade de defesa da Embraer.

A Suécia é a sexta nação europeia a escolher a aeronave, juntamente com Áustria, República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal.

"Esta decisão representa um novo capítulo nas relações Brasil-Suécia", disse a Embraer. No passado, o Brasil comprou caças Gripen da empresa sueca SAAB.

O governo sueco informou ter assinado uma carta de intenções com o Brasil para ampliar a cooperação na aviação.

"Agora o Brasil diz que planeja estender o contrato do avião JAS 39 Gripen em 25%", afirmou o governo em um comunicado no final do sábado.

(Por Fabio Teixeira, com reportagem adicional de Johan Ahlander em Estocolmo)