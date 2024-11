Agora na TV, UOL News estreia edições aos sábados e domingos, ao vivo

O Canal UOL chegou com tudo em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e, neste sábado, (9) terá uma programação que promete agitar seu fim de semana.

Apresentado pela jornalista Natália Mota, a edição desta manhã do UOL News trará a cobertura completa da D23, evento realizado pela Disney, em São Paulo, com atrações não só do Mickey e sua turma, mas também da Marvel, Pixar, Star Wars e dos parques de diversões mais famosos do mundo.

O programa começa às 11h e, além do time de Splash acompanhando a D23, contará com a participação de Ricardo Kotscho e Tales Faria, comentando as principais notícias do dia e tudo mais que você precisa saber.

Às 17h do sábado, Natália Mota volta acompanhada de Carla Araújo e Andreza Matais para a segunda edição do UOL News. O trio comentará os destaques do noticiário na segunda parte do dia e seguirá de olho na D23.

Canal UOL na TV

O Canal UOL fez a sua estreia em algumas das principais operadoras de TV por assinatura e streaming nesta semana: Oi TV, TVRO Embratel, Zapping, Vivo TV e UOL Play

Os assinantes podem acompanhar os programas que já eram transmitidos pela home-page do UOL, pelos canais do YouTube do UOL diretamente na TV, com uma grade de programação linear.

A emissora ficará no ar 24 horas por dia, sete dias por semana, com uma programação capitaneada por um time de apresentadores e jornalistas que reúne algumas das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, PVC, Maria Ribeiro, Tati Bernardi, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Thaís Bilenky e José Roberto de Toledo.

Eles irão representar o jornalismo profissional e o entretenimento de qualidade. Ao todo, o Canal UOL promete exibir cerca de 40 atrações em sua grade.



O Canal UOL já está disponível nas seguintes operadoras de TV por assinatura e streaming: